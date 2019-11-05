Шок, отчаяние, уныние, надежды на чудо-лекарства, несогласие – это можно почувствовать, когда близкому человеку поставили диагноз " деменция ". Деменция – это постепенное ухудшение когнитивных (мыслительных) функций по сравнению с другими людьми того же возраста и образованности. Очень важно знать, как действовать и на что надеяться.

В мире сейчас более 35 млн человек болеют деменцией, и через 20 лет это количество удвоится. Деменция чаще поражает женщин. Самой распространенной формой деменции является болезнь Альцгеймера, далее следует сосудистая деменция, деменция с тельцами Леви, смешанные формы деменции (когда и то, и другое), и другие, более редкие, формы.

Однако, в Украине достаточно неохотно ставят диагноз "деменция" или констатируют смерть от болезни Альцгеймера. А если проблему не называют своим именем, то ее и не решают.

Деменция чаще поражает женщин Иллюстрация

Решение состоит, к сожалению, не в выздоровлении. В случае слабой или умеренной деменции возможно только поддерживать умственные способности и здоровье на том уровне, что есть. Важно также лечить и не давать ухудшаться психическим и физиологическим состояниям, сопровождающих деменцию. А еще - вовремя решить юридические дела и обеспечить достойную жизнь, которую все труднее больному самостоятельно поддерживать. Жизнь с тяжелой деменцией в значительной степени означает паллиативную помощь ( http://bit.ly/2pprplD, http://bit.ly/2JAr3iX, http://bit.ly/36nSdnh )

Главные симптомы деменции такие:

Постепенное ухудшение умственных способностей.

Одной из первых признаков деменции является потеря обоняния.

Ухудшение памяти (как временной – забыли, что хотели сделать: так и долговременной – как зовут родственников, место рождения).

Сложность в подборе слов.

Трудности в выполнении повседневных дел.

Так называемая исполнительная дисфункция, когда трудно решать логические вопросы, находить аргументы, принимать решения.

Дезориентация в пространстве и плохое узнавание лиц.

Иногда родственники подозревают деменцию, потому что человек не отвечает или говорит не то, что надо, но причиной этого являются заложенные уши. С возрастом и при проблемах с жеванием нарушается механизм самоочищения ушей, и там откладывается ушная сера, которая и мешает слышать. С другой стороны, ухудшение слуха в среднем возрасте является одной из причин деменции.

Диагностика деменции – вопрос сложный. Главное, что следует знать, – это важность сбора полного анамнеза, тщательного осмотра пациента/-ки, оценки общего физического и психического состояния, собеседования с близкими людьми, и прохождение различных когнитивных тестов.

Нужно также выделять временное головокружение из-за стресса, болезни, лекарства от постоянного ухудшения когнитивных способностей, и четко знать – стало хуже после инсульта или инфаркта, или толчка не было. Различные типы деменции можно дифференциально диагностировать, но это требует значительных ресурсов (http://bit.ly/2pmRGRF, http://bit.ly/2pprplD).

Здесь вы найдете перечень состояний, которые могут привести к ухудшению умственных способностей, однако деменцией не являются. Обратите внимание на гипотиреоз (недостаток гормонов щитовидной железы), недостаток витаминов В1 и/или В3, В12 и Е, в том числе из-за болезней желудочно-кишечного тракта, депрессию, и лечение препаратами, уменьшающими образование ацетилхолина.

Лечение

Сложность медикаментозной терапии различных форм деменции и ее сопутствующих психических состояний, например психоз, заключается в том, что лекарства следует подбирать, просматривать эффективность, и сложно учесть возможное взаимодействие. Ряд психолитичних препаратов вызывает головокружение и падение, что может закончиться переломом, а некоторые антидепрессанты – потерю калия.

Болезнь Альцгеймера лечат ингибиторами холинэстеразы: донепезил, или галантамин, или ривастигмин. Дополнительной терапией, или вторым звеном в случае неэффективности первой является мемантин. Деменцию с тельцами Леви лечат теми же препаратами, но их приоритетность разная: донепезил или ривастигмин является первым звеном, второй – галантамин, а третьей – мемантин.

В случае сосудистой деменции эти лекарства прописывают только если есть сопутствующая болезнь Альцгеймера или деменция с тельцами Леви. Терапия сосудистой деменции касается прежде всего факторов, приводящих к проблемам с сосудами: нарушенного баланса холестерина, сахарного диабета и высокого давления.

В описании ряда лекарств говорится об их эффективности при различных форм деменции или лечения инсульта, однако клинические протоколы их не включают, а независимые исследования сообщает о противоречивых или явно плохих результатах.

Образ жизни с деменцией

Деменция редко приходит одна. Ее часто сопровождают тревожность, галлюцинации, анорексия, депрессия, инфекционные болезни или риск переломов. Деменцию и ее сопутствующие состояния стоит преодолевать не только фармакологическими вмешательствами. Не потому, что "химия – это зло", а потому что людям нужна человечность и общение, а взаимодействие и эффекты лекарств трудно довести до совершенства ( http://bit.ly/2qZBkir, http://bit.ly/2Wp2ieX ) .

FB Ульяны Супрун

Что стоит сделать:

Нужны социальные контакты: домашнее животное, посещение.

Сенсорная стимуляция: массаж, подбор музыки, освещения. Лучшей музыкой является та, которую больные слушали в молодости и хорошо узнают. Полная тишина может вызвать слуховые галлюцинации.

Пение. Напев песенки в момент, когда человек с деменцией растерялся и не знает, что происходит, помогает "зацепиться" за реальность и восстановить контроль.

Физическая активность. Ни одна тема не может обойти физической нагрузки. Ходить, выходить из дома, растягивать шею и спину очень важно и для тела, и для мозга. Без движения деменция быстро прогрессирует. Физическая активность уменьшает тревожность, бессонницу, агрессию и другие состояния, которые могут сопровождать деменцию.

Сознательная деятельность: волонтерство, инклюзивные программы, работа в саду.

Нейрокогнитивных технологии: игровая консоль, планшет.

Поддержка опекунов или социальных работников.

Световая терапия: яркий свет утром, теплый красный свет вечером помогут стабилизировать биоритмы и побороть бессонницу.

В случае деменции нарушается координация и ориентация в пространстве. Можно потеряться в собственной комнате ночью. К тому же, женщины в менопаузе часто имеют остеопороз – состояние, когда кости теряют кальций и становятся более хрупкими. В таком случае падение может привести к переломам, в том числе – шейки бедра. Протезирование и длительный период в постели еще больше ухудшат состояние. Поэтому следует позаботиться о безопасности в доме. Сделать столько изменений сразу довольно трудно, но лучше сделать хотя бы то, что возможно, взять во внимание такие детали при планировании жилья:

Убрать ковры и дорожки, за которые легко зацепиться. Как вариант – зафиксировать на полу. Дом не должен быть загроможденным.

Сделать легкодоступными выключатели освещения. Возможно, стоит установить датчики движения в прихожей, чтобы свет включался сам, светились указатели.

Заменить конфорки на те, которые прекращают подачу газа, если огонь погас (газ-контроль). Купить электрическую плиту.

Не носить тапочки или шлепанцы. Это худший вариант. Обувь должна хорошо фиксировать пятку и не спадать с ноги.

В ванной, туалете, прихожей, где человек обувается, нужны поручни, помогающие безопасно подняться.

Залезть в ванную может быть сложно даже с перилами. Душевая кабинка может быть удобным решением.

Человека должно быть легко узнать и доставить домой, дать лекарства при необходимости. Для этого пригодится браслет с именем и контактным телефоном и документы в кошельке.

Больше о безопасности пациентов с деменцией читайте здесь, как предотвратить деменцию – здесь.

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