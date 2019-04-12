Болезнь Паркинсона научились диагностировать за 30 секунд

В устройстве используются встроенные датчики, которые регистрируют силу, необходимую для сгибания пальца. Гаджет обеспечивает объективное измерение жесткости мышц – первого симптома болезни Паркинсона.

Новое устройство может различать пациентов с болезнью Паркинсона и здоровых людей, для этого потребуется несколько раз согнуть палец руки, сообщает dailymail.

Устройство (The Bionics Institute Rigidity Device – BiRD) было создано командой из Австралийского Института бионики. Предполагается, что первоначально устройство будет использоваться врачами. Потом пациенты смогут пользоваться им дома, чтобы контролировать свое здоровье.

Изобретение позволяет выявить заболевание на самых ранних этапах и поможет врачу в выборе оптимального лечения.

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