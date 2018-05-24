5 супер-продуктов, которые спасут от головной боли

Головная боль может возникает внезапно и без предупреждения. И чаще тогда, когда совершенно нет возможности поставить жизнь на паузу и просто переспать неприятные ощущения.

Таблетки "от головы" может принимать не каждый, но и это не приговор.

MEDOBOZ подготовил для вас список продуктов, которые помогут избавиться от головной боли не хуже лекарств.

Бананы

Это один из богатейших источников магния. И дело в том, что люди, которые страдают от головных болей, часто имеют низкий уровень магния в организме. Исследования же показывают, что если его восполнить, боли утихнут.

Потому съешьте пару бананов и увидите, насколько легче вам станет.

Мятный чай

Приготовьте себе мятный чай (теплый и без сахара). Дело в том, что вещества, содержащиеся в этом напитке, успокаивают нервную систему и нормализуют кровоток, что помогает унять разбушевавшуюся боль.

Помимо этого, попробуйте растереть виски маслом мяты - это удвоит эффект за счет снижения чувствительности височной области.

Зеленый чай

Если не любите мяту, пейте зеленый чай. Он является антиоксидантом, помогающим быстро справиться с окислительными процессами в организме. А они, как известно, повреждают все компоненты клеток организма, приводя, в том числе, к головным болям.

Курага или абрикос

Справиться с головной болью поможет и горсть кураги (или десяток абрикос). Эти вкусности богаты витамином В, недостаток которого (часто возникает при высоких умственных нагрузках или при стрессах) приводит к появлению головной боли. И попадая в организм вместе с лакомством, витамин В улучшает работу клеток мозга, кровообращение, иммунную функцию и сердечно-сосудистую систему.

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Апельсины

Любые цитрусовые являются богатейшим источником витамина С. Он, помимо своих волшебных функций для иммунитета, положительно влияет на кровоток и снимает сосудистый тонус, благодаря чему успешно помогает бороться с головной болью.

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