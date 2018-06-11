15 мифов про инсульт

Инсульт относится к одной из наиболее распространенных болезней современности, которая не щадит ни детей, ни взрослых.

И в связи с такой "популярностью", вокруг инсульта витает множество мифов, которые существенно искажают как само понятие болезни, так и вопросы лечения и реабилитации.

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Миф. При инсульте нужен покой, больного нельзя перевозить из дома в больницу или из одной больницы в другую.

На самом деле все больные с инсультом как можно скорее должны быть доставлены в больницу, где могут получить необходимую помощь. Ситуации, когда перевозки в условиях "скорой" может ухудшить состояние здоровья пациента, случаются очень редко (давление ниже 80 мм рт.ст., кровотечение, кома и ИВЛ). Если пациент находится в маленькой или плохо оснащенной больнице, следует сравнить риски транспортировки и риски лечения в больнице, где нет надлежащих ресурсов (специалисты, томограф, лаборатория и т.д.).

Миф. Диагноз инсульта опытный врач может установить на основании осмотра, а кровоизлияние в мозг можно исключить, сделав больному пункцию.

Чтобы быть уверенным, что у пациента инсульт, и исключить другие заболевания мозга (например, опухоль или последствия травмы), в каждом случае необходимо сделать КТ или МРТ головы. Даже очень опытный врач без томографии не сможет различить тип инсульта (ишемия или кровоизлияние), а от типа во многом зависит лечение.

Миф. Всем пациентам с кровоизлиянием в мозг необходима операция (удаление гематомы).

Наилучшие результаты дает лечение в хорошо оснащенном отделении интенсивной терапии (реанимации). Небольшую долю пациентов, которым все же необходима операция, можно определить на основании томографии (КТ или МРТ).

Миф. Если проявления инсульта быстро прошли, дальнейшее лечение не требуется.

Всем больным, переживших инсульт, необходимые срочная консультация врача-невролога, специализирующегося на инсульте, и обследование, которое позволит понять причину случившегося, и назначить необходимую профилактику. Только таким образом можно уменьшить риск повторного инсульта на 50-80%.

Миф. При лечении необходимые капельницы.

В большинстве случаев инсульта капельницы имеют смысл лишь в течение 1-2 суток от начала заболевания.

Миф. Чем больше капельниц, то лучше лечение.

Большинство лекарств, которые при инсульте широко используются в Украине и вводятся с помощью капельниц (лекарства для "защиты", "лечение" или "восстановление" мозга, так называемые нейропротекторы, "сосудистые препараты", антиоксиданты, антигипоксанты т.п.) не имеют научно доказанной безопасности и эффективности и не используются для лечения инсульта в развитых странах. Отечественные протоколы по лечению инсульта, утвержденные МЗ Украины, также не рекомендуют использовать эти лекарства.

Миф. Лечение инсульта состоит из острого периода, когда больной не должен садиться или вставать на ноги и должен прокапаться, и последующей реабилитации, которая начинается через несколько недель или месяцев.

Реабилитация при остром инсульте должна начаться с 2-3 дня после поступления в больницу. Позже начнется реабилитация, тем меньше будет от нее пользы.

Миф. Время лечит. Нарушения, вызванные инсультом (слабость руки или ноги, нарушение речи, двоение и т.д.), постепенно исчезнут сами по себе.

Мозг человека имеет определенную способность самостоятельно восстанавливать свою работу, что приводит к уменьшению нарушений, но происходит это только в течение первых 2-3 недель, не у каждого больного (в основном при небольших поражениях) и обычно не полностью. Чтобы достичь максимального восстановления нарушенных функций, вернуться к независимости от посторонней помощи и полноценной жизни, абсолютное большинство пациентов с устойчивыми постинсультными нарушениями (не могут ходить, самостоятельно одеться или умыться, пользоваться туалетом и т.д.) нуждается в реабилитации. Реабилитация состоит не из уколов или капельниц, а с занятий с физическим терапевтом, эрготерапевт и логопедом, целью которых является восстановление нарушенных функций и уменьшения потребности в посторонней помощи.

Кстати, такие методы, как массаж, ванны, электростимуляция пораженных конечностей, пчелы, пиявки, любые капельницы с нейропротекторами, клеточная терапия не имеют научно доказанной эффективности и не рекомендованы для использования. Ищите правильных специалистов, и они вам помогут поставить больного на ноги.

Миф. Инсульт возникает вследствие стрессов, и мы ничего не можем сделать, чтобы его избежать.

Сегодня специалисты хорошо знают факторы риска инсультов. Они включают преклонный возраст, плохой образ жизни и медицинские проблемы. К факторам образа жизни, повышающие риск инсульта, относятся курение, злоупотребление алкоголем, недостаточная физическая активность (менее 150 мин в неделю) и ожирения. К числу медицинских проблем относятся повышенное кровяное давление (более чем 140/90 мм рт.ст. - главная угроза, даже если пациент хорошо себя чувствует), сахарный диабет, мерцательная аритмия (повышает риск инсульта в 5 раз!) и высокий холестерин. Мы можем определить факторы риска инсульта, и рассчитать его вероятность в течение ближайших 5 или 10 лет. Зная это, можно дать пациенту советы, как уменьшить риск на 50-80%.

Миф: Чтобы предотвратить инсульт или "пролечиться" после инсульта, необходимо 1-2 раза в год ложиться в больницу прокапаться или почистить сосуды

В "прокапываних" нет никаких научно доказанных преимуществ в профилактике инсульта и не рекомендуется для использования в развитых странах. По рекомендации лечь "прокапаться" может стоять что угодно, но не научно-обоснованная современная профилактика или лечение инсульта.

Миф: Человек после инсульта часто расстроен или плачет, потому что ему нечему радоваться

На самом деле, у 30-40% людей, переживших инсульт, развивается постинсультных депрессия. Депрессия может быть причиной плохого самочувствия, бессонницы, боли, ухудшение памяти и внимания, нежелание заниматься реабилитацией и даже нового инсульта. Если распознать депрессию, назначить соответствующее лечение (антидепрессанты) и немного подождать (действие лекарств развивается в течение 2-3 недель), настроение и состояние пациента обычно значительно улучшаются. Следует отметить, что врач, который может помочь в такой ситуации, это обычно невролог или психиатр, и в случае достижения эффекта лечения антидепрессантом следует принимать не менее 6 месяцев.

Миф. После инсульта нельзя пить кофе.

Умеренное употребление кофе приводит к уменьшению риска инсульта, инфаркта и смерти от сосудистого заболевания. Правда, в соответствующих исследованиях изучали преимущественно молотый кофе, а не растворимый. Риск инсульта также уменьшают зеленый и черный чай, черный шоколад (содержание какао не менее 70%, 15-20 г в день) и орехи (20-30 г в день), а также средиземноморская диета.

Миф. В случае повышенного риска инсульта (гипертония, болезни сердца) нельзя ходить в сауну или заниматься спортом.

Посещение сауны, если оно не связано с употреблением алкоголя или сильным обезвоживанием, уменьшает риск инсульта. Что касается физических нагрузок, мы сегодня их не только не запрещаем, но и прописываем, как лекарство. Полезными считают аэробные (динамические) упражнения (быстрая ходьба, велосипед, плавание, занятия на тренажерах вроде "Орбитрек"), а вот статической нагрузки (силовые упражнения) мы советуем избегать.

Миф. Если есть подозрение на инсульт, следует подождать, пока все пройдет, или обратиться к семейному врачу или терапевту.

Инсульт - это неотложное состояние. Если у человека внезапно изменилась речи, перекосило лицо или начали плохо слушаться рука или нога с одной стороны, следует немедленно позвонить 103 и настаивать на доставке в ту больницу, где есть КТ или МРТ. На сегодня мы имеем очень действенное лечение при ишемическом инсульте (тромболизис), но его можно использовать только в течение 4,5 часов от появления первых признаков инсульта и с каждой минутой его эффект уменьшается.

Миф: Не имеет значения, в какой больнице лечиться от инсульта, чтобы врач был внимателен и опытный.

На самом деле, очень многое зависит от возможностей больницы. Здесь речь не об оборудовании (наличие томографа, лаборатории, реанимации, нейрохирургии, кардиолога, эндокринолога, уролога, хирурга, ортопеда и т.д.), организации лечения в отделении, где находится больной, но и об умениях команды медиков, их обучения. Наилучшие результаты лечения инсульта обеспечивает многопрофильная больница, где есть Инсультный блок (Stroke Unit). Отличием Инсультного блока является не только врачи, которые хорошо знают инсульт, но и медицинские сестры с соответствующей подготовкой, физические терапевты и логопеды.

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