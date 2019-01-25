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Нет прививки: во Львове девушка впала в кому из-за опасной инфекции

1.1тЧитать материал на украинском

Во львовской областной больнице 16-летняя девушка с Дрогобыччины попала в реанимацию из-за осложнения в результате заболевания корью.

У нее развилось инфекционное воспаление мозга. Медики уточнили, что пациентка не была вакцинирована, сообщает Zaxid.net.

"У нее развилось такое грозное осложнение как коревой энцефалит, который проходит очень тяжело. Она сейчас в церебральной коме. И состояние ее тяжелое", ‒ рассказала областная детская инфекционистка Вера Гнатюк.

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Нет прививки: во Львове девушка впала в кому из-за опасной инфекции

Скриншот с видео

В целом же, в этой больнице находятся около 150 пациентов с корью. Из них – почти половина дети. Десятерым еще нет и года, поэтому они не привитые.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала января во Львове уже пятеро младенцев спустя несколько дней после рождения заболели корью.

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