ВЕСНА, ЛЮБОВ, ДІВЧАТА

Багато років тому я побачила цей слоган на вітрині магазину дитячого одягу, під великим фото трьох дівчат різного віку. Одна з дівчат була із соскою в роті і в повзунках, а інша - з бантиками. Хоч у багатьох із нас соски в роті і бантиків вже немає, і не всі із нас дівчата, тобто я мала на увазі, що є і хлопці, весну ми любимо і чекаємо вже з дня на день.

А все чому? Бо весна - це сонце, тепло, радість, енергія, і, канєшно же, любов! Хочеться любити весь світ, коли світить сонце.

І ВІТАМІН Д

Промені сонця, торкнувшись шкіри, запускають процес утворення вітаміну Д. Цей чудо-вітамін зміцнює кістки, захищає зуби від псування, м'язи - від спазмів, допомагає загоювати всі подряпинки, знімає запалення, зміцнює імунітет.

Організм, натренований багатовіковою еволюцією, навчився виживати за будь-яких умов. Протягом сонячних місяців, вітамін Д накопичувався в організмі для того, щоб бути використаним під час малосонячних місяців.

Для підстраховки природа дала можливість отримувати вітамін Д з продуктів, але обмежила їх вибір, залишивши найкращі джерела - печінку тріски та морську рибу.

Ще трошки дозволила отримати вітамін Д, поївши справжнього вершкового масла і з'ївши яйце від домашньої курки, зварене так, щоб жовток був рідким.

І "шкірний", і "харчовий вітамін Д є вкрай важливими. Утворившись в шкірі чи потрапивши із їжею, вітамін Д потрапляє у кров, а звідти переноситься в печінку, нирки та кишечник, де він всмоктується і використовується для потреб організму.

Оскільки ми всі різні, то і засвоюваність їжі, зокрема і вітаміну Д залежить від того, як працює жовчний міхур: якщо без проблем, то засвоюваність вітаміну Д нормальна.

Поступово-поступово до середини весни запаси вітаміну зменшуються (у всіх, а у деяких людей — дуже суттєво) і однією з ознак цього прихованого дефіциту є безпричинна "тоска", яку ще називають "весняною депресією". Цьому є пояснення: дефіцит вітаміну D гальмує синтез #нейромедіатора #дофаміна, який відповідає за хороший настрій.

Щоб побороти тоску, ми нерідко починаємо більше їсти (ясне діло, не броколі, а щось жирненьке, солоденьке і калорійненьке). А все тому, що дефіцит вітаміну Д пригнічує роботу гормона #лептина, який відповідає за відчуття ситості. Тому їмо, злимося на себе, і все одно їмо.

А ще вітамін Д допомагає організму проводити "детокс": завдяки особливим білкам #кателіцидинам клітини звільняються від токсинів.

Для людей старшого покоління вітамін Д допомагає зберігати м'язеву масу (саме втрата м'язів веде до старечої немічності і погіршення загального стану).

Зараз особливо потрібен вітамін Д, щоб достойно, з гарним настроєм увійти в сонячну весну. Особливо тим, хто має зайву масу тіла, непереносимість лактози та глютену, запальні захворювання кишечника, тим, хто тривалий час приймав ліки, особливо, гормони, противірусні і протигрибкові.

СКІЛЬКИ треба цього вітаміну?

Це важливе питання, бо зараз у соцмережах спостерігається якась нереальна вакханалія з мегадозами вітаміну Д. На жаль, але і деякі лікарі також рекомендують великі дози.

Згідно більшості світових клінічних рекомендацій, дієтичних рекомендацій МОЗ України, RDA, Інститутом медицини США для здорових людей 18-50 років рекомендованою денною нормою споживання вітаміну D є 600 МО (Міжнародних Одиниць).

Людям старшим 50 років рекомендовано одержувати 800-1000 МО вітаміну D на добу. Це пов’язано із більшими віковими втратами кісткової маси (остеопорозом) та гіршим засвоєнням.

Тому будь-яке призначення великих доз, а тим більше, без аналізу крові, можна вважати безпідставним. І навіть шкідливим, бо вітамін Д — це жиророзчинний вітамін, який має здатність депонуватися в організмі і при надмірних дозах виявляти токсичний ефект.

Численними дослідженнями показано, що оптимальним є підтримання рівня вітаміну D вищим 30 нг/мл (75 нмоль/л).

Дуже важливою умовою для хорошого засвоєння вітаміну D є достатня присутність в раціоні продуктів, багатих кальцієм (капуста, петрушка, мак, кунжут) та магнієм (горіхи, висівки, гречка).

ВИСНОВОК такий: різноманітне харчування, тричі в тиждень - варені "всмятку" яйця з рідким жовтком, двічі в тиждень - морська жирна рибка і морські водорості, раз в тиждень або два тижні - печінку тріски.

І все це - на постійному горіхово-насінневому "фоні" (горіхи волоські, мигдаль, насіння льону, маку та кунжуту).

Щоб слизова оболонка засвоювала все добре, нічого не смажимо.

Для підстраховки доповнюємо раціон "базовою" кількістю вітаміну Д.

Оскільки сонячних днів стає більше, підставляємо при кожній можливості руки першим сонячним променям, тому використовуємо живильний крем, можна і без УФ-фільтру.

Багато рухаємося. Воно, можливо, і не дуже хочеться, але уявіть собі, що кожна Ваша пробіжка, кожна вправа наближають Вас до кращого і здоровішого тіла. Це дуже крута мотивація.

Наш слоган - ВЕСНА, ЛЮБОВ І СОНЯЧНІ ДІВЧАТА Й ХЛОПЦІ!!

НА ФОТО - мій сьогоднішній сніданок.

Він низькоглікемічний, різноманітний, помірної калорійності, але багатий біологічно активними сполуками, пребіотиками (квашена капуста, оливки), якісними джерелами білків, жирів та складних вуглеводів.

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