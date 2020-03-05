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Это может быть не простуда: восемь серьезных болезней, которые вызывают кашель

1.8т
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Для многих людей кашель — это всего лишь синоним простуды. Порой заболевшие надеются, что этот единственный симптом пройдет сам. Рассказываем, почему это опасное заблуждение.

Восемь серьезных болезней, которые вызывают кашель

Нельзя медлить с обращением к врачу, даже если нет других признаков: насморка, боли в горле, высокой температуры. Особенно, если недомогание длится более месяца.

Кашель — врожденный рефлекс, направленный на очищение дыхательных путей. Непростудный кашель может быть сигналом развития серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и дыхательных органов.

Рефлюкс-эзофагит

Болезнь заключается в обратном движении содержимого желудка в пищевод, а затем в гортань. Там жидкость попадает в дыхательные пути, которые посредством кашля выводят инородное содержимое. Проблема заключается в недостаточности запирательного механизма, препятствующего рефлюксу.

Кашель при рефлюк-эзофагите появляется после изменения положения тела и никогда не сопровождается лихорадкой и насморком. Возможна боль в горле.

Сердечные заболевания

Каждый третий больной сердечно-сосудистой недостаточностью страдает от сухого кашля. Следует насторожиться, если этому симптому сопутствуют одышка, боли в сердце.

Восемь серьезных болезней, которые вызывают кашель

Через стенку сосудов плазма крови просачивается в альвеолы, что ведет к раздражению рецепторов и кашлевым приступам. Если человек кашляет после физического и эмоционального напряжения — это повод для посещения кардиолога.

Аллергические реакции

Порой кашель появляется в период пыления деревьев и растений и пропадает с окончанием сезона цветения.

Восемь серьезных болезней, которые вызывают кашель

Аллергенами выступают:

  • бытовая химия,

  • пылевые клещи,

  • слюна и шерсть животных,

  • продукты.

Состояние больных облегчает прием противоаллергических лекарств. Следует прекратить, насколько это возможно, контакт с источником кашля.

Атрофический фарингит

Хроническое воспаление слизистой глотки встречается преимущественно у пожилых людей. Больные ощущают сухость в гортани, с трудом глотают, испытывают потребность прокашляться. Атрофическая форма требует долгого и комплексного лечения.

Побочные эффекты лекарств

Приступы кашля вызывают некоторые группы препаратов:

  • для понижения давления,

  • нитрофураны (антибактериальные лекарства),

  • аспирин,

  • ингаляционные средства.

Туберкулез легких

Болезнь начинается сухим кашлем, приступы случаются чаще всего ночью и после сна. Легкие больного туберкулёзом

Восемь серьезных болезней, которые вызывают кашель

Позже в мокроте появляются следы крови. Другие признаки:

  • слабость,

  • потеря веса,

  • небольшое повышение температуры,

  • бледность кожи.

В запущенных случаях развивается легочное кровотечение.

Восемь серьезных болезней, которые вызывают кашель

Рак легких

Кровяные прожилки в выделениях при кашле могут говорить ещё и о раке дыхательных путей. Кашель сначала — сухой. Другие тревожные симптомы: боль в груди, небольшое повышение температуры, затруднённое дыхание, снижение веса, осиплость голоса.

Эндокринные заболевания

Появление першения в горле, сухости слизистой, затрудненного глотания и сухого кашля сопутствуют нарушениям работы щитовидной железы. Это могут быть различные опухоли, узловой или диффузный зоб.

Щитовидная железа

Увеличившаяся железа давит на трахею, затрудняя вдох и глотание. Есть и другие признаки недуга: потливость, внезапный озноб, жажда, снижение аппетита, утомляемость при отсутствии нагрузок, ломкость волос и сухость кожи.

Восемь серьезных болезней, которые вызывают кашель

Длительный кашель — весомая причина поспешить за медицинской помощью. Самолечение может смягчить симптомы, но полностью избавиться от причин болезни в домашних условиях сложно.

Курильщикам стоит побороть свою привычку, она ещё более ухудшает состояние организма при кашле.

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