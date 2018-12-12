Ученые назвали неожиданную пользу кофе

Ученые Ратгерского университета (США) пришли к выводу, что в кофе содержится вещество, которое вместе с кофеином может затормозить развитие болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви.

Как пишет Medicalxpress, в восковой оболочке кофейных бобов присутствует элемент эйкозаноил-5-гидрокситриптамид (EHT). Согласно исследованию экспертов, именно он защищает мозг от накопления белка, связанного с болезнями.

В новой научной работе специалисты задействовали две группы мышей. Первой группе ввели кофеин и ЕНТ. Второй группе давали эти вещества по отдельности. Через полгода первая группа мышей показала лучшие результаты в процессах прохождения тестов на поведение, чем грызуны из второго состава.

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В итоге ученные отметили, что данные компоненты эффективны лишь тогда, когда их употребляют вместе. Это указывает на то, что кофе может как замедлить, так и остановить прогрессирование болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви.

По словам специалистов, необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить правильное количество и соотношение ЕНТ и кофеина, необходимых для защитного эффекта у людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученый Дэниел Пинк выяснил, что если употребить кофе непосредственно перед сном, то можно избежать недосыпания и сонливости после пробуждения.

Напомним также, что ученые из Австралии пришли к выводу, что на выбор человека между кофе и чаем влияют гены, отвечающие за ощущение горечи.