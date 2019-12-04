Геноцид украинцев? Мединициатива "Голоса" может иметь устрашающие последствия

В Украине хотят легализовать некачественные лекарства, ввезенные из-за границы. Парламент уже рассматривает законопроект фракции “Голос”, который де-факто разрешает импорт непроверенных медикаментов и несет угрозу миллионам.

В страну завезут десятки препаратов из Вьетнама, Индии, Сенегала, Конго, Бангладеша и третьих стран. При этом качество никто контролировать не сможет.

Что предлагают в Верховной Раде и почему это “ударит” по современной медицине — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Во фракции “Голос” зарегистрировали законопроект, который может изменить рынок лекарственных препаратов;

Нардепы уверяют, что благодаря их инициативе цены на медикаменты упадут в среднем на 20-30%;

Эксперты же резко критикуют идею. Ведь на прилавках украинских аптек появятся сотни неизвестных единиц из стран третьего мира (Африки и Азии);

Некачественные и опасные лекарства никто проконтролировать не сможет, у государства эту функцию забирают;

Цель такой идеи - дать заработать крупным международным фирмам, в том числе из стран третьего мира.

Что конкретно предлагают

6 сентября в парламенте зарегистрирован проект закона №2089, авторства двух народных депутатов от фракции “Голос” Ольги Стефанишиной и Александры Устиновой.

Свою идею они аргументирую так: компания, разработав один медицинский препарат, оформляет на него патент (авторское право) на срок до 20 лет. После окончания действия они это право продлевают, не давая своим конкурентам выпускать аналоги. На этом зарабатывают деньги фармацевтические компании, украинцы же платят больше.

Законопроект предлагает несколько изменений:

Каждый препарат перед выдачей патента будут изучать и проверять, какие конкретные улучшения в нем появились. Если окажется, что препарат по сути не изменился, то патент не дадут;

Введения такого механизма как параллельный импорт. Лекарства из других стран смогут ввозить без предварительного согласия производителя ( на этот пункт стоит обратить особое внимание, речь о нем пойдет ниже) ;

Прописан механизм приостановки работы патента. Условно говоря, в случае чрезвычайного события (эпидемия, наводнение) и нехватки лекарств компаниям разрешается производить аналоги для того, чтобы у местных жителей был доступ к лекарствам.

Почему это нанесет вред миллионам украинцев?

Законопроект вызвал широкий резонанс среди многих экспертов. Авторы проекта уверяют, их цель — снизить цены на лекарства в среднем на 20-30%. Мол из других стран в Украину завезут десятки новых препаратов-аналогов, и украинцы в аптеках смогут выбрать то, что дешевле.

Но не все так просто. Специалисты в пух и прах раскритиковали идею и призвали народных депутатов не голосовать за изменения.

В чем же дело? Эксперты говорят прямо: законопроект не отвечает европейским, международным правилам. Если его примут, то в Украину будут тоннами ввозить некачественные и главное неэффективные лекарства. А это прямо ставит под угрозу всех украинцев — от маленьких детей до пенсионеров.

Контроля за качествам фактически не будет

Именно поэтому стоит обратить внимание на такой важный термин как “параллельный импорт”. В “Голосе” хотят прямо легализовать некачественные препараты из третьих стран — Сенегала, Конго, Ганы, Мали, Индии, Китая и других.

Дело в том, что в тексте проекта никто не прописал, отвечает ли ввезенное в страну лекарство стандартам и нормам, или нет. Условно говоря — в таблетке “Аспирин” мел или реальные лекарственные средства? Врачи на этот счет говорят прямо: “Фактически Украину планируют превратить в мировую свалку некачественного дешевого хлама”.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в странах третьего мира процент фальсифицированных лекарств более 10%. А в Украине цифра таких некачественных медикаментов может достигать и 50%.

Почему так? Потому что в госбюджете практически не выделяют денег на проверку препаратов, в нынешнем бюджете заложено всего 1,4% на верификацию медикаментов, а это 3 миллиона гривен. К сравнению, еще 5 лет назад сумма была 90 миллионов.

Возмущение вызывает и тот факт, что перевод инструкции на украинский язык полностью ложится на производителя. Придя в аптеку, украинец должен довериться не государственным структурам (за это отвечают специалисты “Государственного экспертного центра), а производителю, который не несет никакой ответственности за препарат.

Как вы думаете, что будет с компанией, к примеру, из Вьетнама, если она допустит ошибку в переводе каких-то слов из инструкции к препарату для сердца? Правильно, ничего. А это может стоить тысячам людей потраченных денег и главное — здоровья.

Эту ситуацию можно сравнить с самолетом, который был полностью построен в Китае и инструкция по его управлению на китайском языке. Перед полетом ее дают переводить 20-летнему студенту, от которого и зависит точность перевода.

Логично предположить, что качественно сделать свою работу он не сможет, ведь знаний у него немного. Но контролировать его никто не будет, так как государство добровольно от этого отказалось. Чем может закончиться полет? Трагедией.

Также эксперты критикуют и сам подход — взять на вооружение европейский опыт. Как оказалось, европейцы готовы покупать лекарства у своих соседей, но не у стран третьего мира. Там о своих гражданах думают, в отличие от наших законодателей.

К примеру, Польша разрешает закупку медикаментов лишь у стран из Европейского экономического пространства. В этом есть логика. Ведь в условных Германии и Франции требования к лекарства высоки и переживать за их качество не приходится.

Украинцы снова под угрозой некачественных медикаментов

При этом препараты из других стран завозят только после проверки государственными структурами. И тут поляки стараются покупать только те лекарства, которые у них не производятся.

Проще говоря — законопроект 2089 прямо лоббирует интересы крупных международных фирм (в том числе и из третьих стран). Они хотят зайти на украинский рынок без каких-либо ограничений.

Продавать спокойно непроверенные лекарства и зарабатывать миллионы. При этом сколько пострадает украинцев, судя по всему, ни авторов законопроекта, ни представителей международных компаний не волнует.

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