У знаменитых и богатых больше возможностей, чем у обычных людей. Но баснословные доходы звезд не гарантируют избавление от неизлечимых недугов.

Кто из селебритиз давно мучается с неприятными болезнями и что у них за симптомы - в нашем материале.

Алек Болдуин — клещевой боррелиоз или болезнь Лайма

Врачи не сразу поставили правильный диагноз Алеку Болдуину. Популярный актер несколько лет лечился от ревматизма. Инфекционное заболевание переносят клещи. После укуса насекомого болезнь развивается постепенно, первые признаки боррелиоза могут проявиться спустя месяц.

Кожа вокруг укуса краснеет, постепенно появляется характерное пятно — кольцевидная эритема.

Алек Болдуин

Боррелиоз заканчивается выздоровлением при раннем выявлении и правильном лечении с помощью антибиотиков. Но если не лечить — появляются признаки поражения нервной системы и других систем (утрата чувствительности рук и ног, отсутствие способности двигаться, нарушения зрения, кровообращения, проблемы с лицевым нервом и менингит).

Поздняя диагностика способствует переходу заболевания в хроническую форму, что и произошло с голливудским актером.

Том Хэнкс — диабет

Актер признает, что знал о своей болезни, но не принял никаких мер. Он продолжал неправильно питаться и не спешил расставаться с лишним весом.

Том Хэнкс

Голливудская звезда страдает диабетом II типа. Это самая распространённая форма заболевания. Она отличается тем, что гормон инсулин не воспринимается клетками организма и не усваивается. Чаще всего диабетом заболевают люди старше 40 лет. Провоцируют болезнь сидячий образ жизни, и наследственная предрасположенность.

Ирина Слуцкая — васкулит

Российская фигуристка и чемпионка уже много лет больна васкулитом.

Ирина Слуцкая

Васкулит — тяжелое хроническое заболевание, при котором повреждаются все виды кровеносных сосудов в теле человека. Оно вызывает различные симптомы поражения кожи, а в некоторых случаях – и внутренних органов. Прогноз васкулита зависит от стадии воспаления и формы повреждения сосудистых стенок и тканей органов.

Вопреки недугу, Ирина продолжила спортивную карьеру и родила детей. Ей приходится постоянно принимать лекарства, в том числе гормоны.

Ким Кардашьян — псориаз

Как оказалось, знаменитость страдает неизлечимой кожной болезнью. У Ким — псориаз.

Ким Кардашьян

Как и другие хронические заболевания, псориаз значительно осложняет жизнь. Болезнь изменяет качество кожи, которая зудит, шелушится. Заболевшие стесняются внешности, замыкаются в себе. Впрочем, Ким Кардашьян давно перестала стыдиться псориаза и научилась жить с болезнью. В борьбе с ним она перепробовала все возможные способы лечения.

Науке точно неизвестны причины возникновения недуга, поэтому полностью вылечить его невозможно.

Дэвид Бэкхем — астма

Успешный британский футболист и герой светской хроники с детства страдает астмой. Во время одного из матчей Дэвид даже пользовался ингалятором, чтобы снять приступ.

Дэвид Бэкхем

Бронхиальная астма – это поражение бронхов. Периодические приступы удушья происходят из-за отека, спазма мышц и выделения мокроты. Причины болезни — инфекции и реакция организма на аллергены. Астматики вынуждены постоянно наблюдаться у врача, принимать лекарства.

Неизлечимо больные звезды порой подают нам хороший пример. Они продолжают карьеру и не ставят на своей жизни крест.

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