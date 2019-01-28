Недостаток йода в организме: стало известно, как спастись

Недостаток йода в организме может привести к депрессиям, ухудшении памяти, слуха, нарушении обмена веществ и даже к раку щитовидной железы.

Об этом предупредила и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. На своей странице в Facebook она поделилась советами, как избежать проблем со здоровьем.

"Суточная потребность в йоде не так уж велика, но однозначно стоит вашего внимания и усилий: для взрослых она составляет 150-300 мкг для женщин и до 300 мкг для мужчин. Дети же должны употреблять до 6 лет 90 мкг, а в 6-12 лет – 120 мкг", – пояснила она.

Йододефицит Likar.info

В противном же случае, по словам Супрун, можно столкнуться с серьезными последствиями. Среди основных угроз:

ощущение постоянной усталости, слабость, депрессия,

увеличение щитовидной железы (зоб),

задержка роста у детей,

задержка интеллектуального развития у детей,

снижение умственной активности у взрослых,

нарушения обменных процессов,

рак щитовидной железы,

ухудшение памяти и слуха,

повышение холестерина,

нарушения работы кишечника,

выпадение волос.

Ульяна Супрун news.liga.net

При этом, отметила и. о. министра, создать избыток йода в организме достаточно сложно. Для того же, чтобы снизить риски йододефицита, в первую очередь Супрун советует для приготовления ежедневных блюд заменить обычную соль на йодированную.

Определила чиновница также продукты, которые помогут избежать неприятных последствий недостатка йода. В рацион, по ее словам, следует включить белую рыбу и морепродукты, морскую капусту, овощи, фрукты, яйца, молоко, говядину и грецкие орехи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун призвала украинцев отказаться от черной икры.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся