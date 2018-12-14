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/Грипп и простуда

Неделю лечили дома: в Украине от гриппа умерла 9-летняя девочка

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В Харьковской области грипп стал причиной смерти 9-летней девочки – она скончалась по дороге в больницу в автомобиле скорой помощи.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины. Отмечается, что ребенок подхватил вирус гриппа типа А. Родители неделю лечили ребенка дома, однако когда дочке стало совсем плохо, вызвали "скорую помощь".

Она скончалась по дороге в больницу в машине скорой помощи.

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Неделю лечили дома: в Украине от гриппа умерла 9-летняя девочка

На данный момент показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине составляет 528,2 на 100 000 населения, что на 1,8% больше эпидемического порога по Украине. Эпидемические пороги превышены в областях: Харьковской — на 23%, в Житомирской, Сумской и Киевской — на 12%, в Донецкой — на 1,1%.

Неделю лечили дома: в Украине от гриппа умерла 9-летняя девочка

Как сообщал OBOZREVATEL, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидемический порог.

За прошедшую неделю, с 3-го по 9-е декабря, заболели более 203 тысячи человек, в результате осложнений зафиксирован один летальный случай.

Читайте все новости по теме "грипп" на OBOZREVATEL.

Тема
грипп
Место
Украина
Тег
Прививки от гриппа
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