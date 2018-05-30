Не убивайте тараканов! Ученые назвали "супер-еду" будущего

Ученые уверяют, что в будущем тараканье молоко появится в меню многих ресторанов из-за его бешеной популярности среди населения.

Как сказано в материале The Independent, выделения этих насекомых сейчас в моде среди тех, кто не употребляет молочные продукты.

"Тараканье молоко - оно же "послеродовая жидкость" - сейчас хвалят как последнее веяние моды для тех, кто не употребляет молочные продукты. Исследователи из индийского Института биологии стволовых клеток и регенеративной медицины уверяют: людям может понравиться молоко, выделяемое тараканами в кристаллической форме для кормления потомства, которое вылупляется из яиц", - сказано в статье.

По словам ученых, молоко тихоокеанского таракана-жука (Diploptera punctata) имеет много ценных питательных свойств.

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"Кристаллы - словно полноценная еда, они содержат белки, жиры и сахар. Если взглянуть на последовательности белков, в них есть все необходимые аминокислоты", - сообщил индийский ученый Сенчери Бенерджи.

Авторы исследования уверяют, что, по их подсчетам, в одном кристалле тараканьего молока содержится в три с лишним раза больше энергии, чем в эквивалентной по массе дозе коровьего молока.

Отмечается, что такую жидкость трудно раздобыть: тараканы в процессе "выдаивания" погибают, а на один стакан молока требуется целая армия насекомых.

Впрочем, в статье указано, что одна южноафриканская фирма уже выпустила на рынок мороженое из "энтомолока" насекомых, выращиваемых на специальных фермах.

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