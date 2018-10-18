Не только стресс и панические атаки: названа новая опасность кофе

Употребление кофе истощает запасы полезных микроэлементов в организме. Также кофеин повышает артериальное давление и нервную возбудимость, вызывает тахикардию и способствует слабительному и мочегонному эффекту.

Такое мнение высказала в блоге на OBOZREVATEL консультант по здоровому образу жизни Ольга Фомина. По ее словам, употребление кофе стимулирует выброс гормона стресса кортизола, который может повышать тревожность, риск появления панических атак и ухудшать сон.

"Употребление кофе ведет к истощению запасов микроэлементов в организме. Они вымываются через почки. А когда пишут, что кофе полезен за счет содержания ряда витаминов, кальция и железа — так все они термочувствительны. При обжарке кофе и последующей его варке не сохраняются", — пояснила Ольга Фомина.

Еще один вред популярного напитка кроется в том, что он повышает тягу к сладкому.

"Он заставляет высвобождать дополнительную дозу кортизола, который стимулирует повышение сахара в крови. На что организм реагирует выбросом инсулина, который снижает сахар в крови. В результате возникает тяга к сладкому", — пояснила Фомина.

В качестве альтернативы она предложила заменить чашечку кофе на другие напитки, которые также придадут бодрости, к примеру, имбирный чай.

Как писал OBOZREVATEL, употребление черного чая является эффективной профилактикой диабета.