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''Не только для секса'': обнаружена неожиданная функция клитора

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Ученые выяснили, что функция клитора заключается не только в сексуальном удовлетворении.

Как сообщает Clinical Anatomy, долгий период времени люди думали, что клитор – это сугубо эта "выпячена" часть над уретрой, которая замыкает верхнюю часть малых половых губ. Позже стало известно, что клитор имеет большую внутреннюю часть, которая тянется к промежности.

Известно, что клитор помогает быстрее достичь оргазма, однако некоторые врачи неоднократно замечали, что травмирования или удаления этого органа часто сопровождается бесплодием. Специалисты решили исследовать этот вопрос и обнаружили, что стимуляция клитора и оргазм помогают при зачатии.

Во время стимуляции клитора в мозге активируются зоны, которые вызывают изменения в женском репродуктивном тракте. Из-за этого цервикальная слизь захватывает и обрабатывает больше спермы, увеличивая вероятность оплодотворения яйцеклетки.

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Также во время стимуляции этого органа усиливается вагинальный кровоток, увеличивается количество смазки, подниматься температура и растет уровень кислорода в крови, а также изменяется положение шейки матки.

Изменение положения шейки матки отдаляет ее от основной массы спермы, что дает ей время стать подвижными, и они получают больше шансов оплодотворить яйцеклетку.

Иллюстрация

Иллюстрация

"Часто повторяемая мантра о том, что единственная функция клитора заключается в том, чтобы вызвать сексуальное удовлетворение, теперь устарела. Концепция изменяет основные сексуальные убеждения, и физиологические доказательства сегодня очевидны", – объясняет автор исследования доктор Рой Левин.

Эта концепция открыла еще один ключ к успешному зачатию и исследователи надеются, что сообщество врачей отнесется к ней серьезно.

Как сообщал OBOZREVATEL, регулярный секс по утрам укрепляет здоровье, улучшает настроение, а также положительно сказывается на отношениях.

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Тема
женское здоровье
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