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/Новости здоровья

Не реже двух раз в день: ученые сообщили, как спасти мужчин от импотенции

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Новое исследование ученых показало, что чистка зубов может повлиять на эректильную дисфункцию у мужчин.

Ученые заявили, что отсутствие гигиены рта в разы увеличивает риск импотенции, сообщает издание The Sun.

Медики определили, что если мужчины не чистят зубы дважды в день, то они почти в три раза чаще сталкиваются с проблемами сексуального характера. Болезни десен, которые вызываются плохой гигиеной полости рта, увеличивают вероятность повреждений кровеносных сосудов, снабжающих кровью половой член.

Импотенция

Импотенция

Cic.kiev.ua

В исследовании приняли участие более 200 тысяч мужчин. Данные показали, что плохая гигиена полости рта негативно влияет на потенцию мужчин и может иметь другие неприятные последствия для здоровья.

Ученые установили, что мужчины с болезнями десен почти в три раза чаще не могли достичь эрекции во время занятий сексом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что врачи назвали идеальное время для секса.

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