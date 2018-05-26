Первая помощь при солнечных ожогах: что категорически нельзя делать

В случае получения солнечного ожога не стоит обрабатывать его растительным маслом, алое или каким-либо другим средством, поскольку он не причиняет столь мучительных ощущений.

Об этом в эфире ObozTV заявил врач-невролог Алексей Пелипейченко.

"Если это солнечный ожог, то обрабатывать его никак не надо. Обычно солнечные ожоги не приносят тяжелых последствий. Если речь идет о термических ожогах, то тут, конечно, нужно обратиться к доктору. Первая помощь - это промыть холодной водой. Маслом, листьями алоэ смазывать не надо, будет еще хуже и болеть еще больше", - отметил он.

По его словам, принимать солнечные ванны нужно, но когда солнце не активно.

"У наших широтах, это до 10-11 часов, до полудня. Если мы принимаем дольше солнечные ванны, то появляются риски повышения давления, риски заболеваний кожи. То есть все, что связано с длительным воздействием солнечного света. Нельзя подвергать значительную поверхность кожи воздействию солнечных лучей", - констатировал медик.

Чтобы не добавлять работы онкодерматологам, Пилипейченко советует ряд мер предосторожности в летний период.

"Легкая льняная одежда с рукавами, головной убор, очки. Такие вещи максимально снизят воздействие ультрафиолета на кожные покровы. Если очень чувствительная кожа, то ее можно подготовить с помощью крема. Если человек работает на улице, то лучше пользоваться кремом. Если вы в офисе в восемь утра приехали на работу и в восемь выехали с работы, то смысла пользоваться кремами нету", - считает врач.

При этом он добавил, что длительное пребывание на солнце утомляет человеческий организм.

"Обычно, когда люди жарятся на пляже как курица-гриль, то происходит повышение артериального давления, обезвоживание организма, загустение крови и риски образования тромба, и инфаркта. Особенно если это сочетаем с нырянием в воду, то тут могут быть и остановки сердца, и утопления, и что угодно", - констатировал медик.

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