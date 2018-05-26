УкрEngРус
Регистрация
CityВидео

Первая помощь при солнечных ожогах: что категорически нельзя делать

2.8тЧитать новость на украинском

В случае получения солнечного ожога не стоит обрабатывать его растительным маслом, алое или каким-либо другим средством, поскольку он не причиняет столь мучительных ощущений.

Об этом в эфире ObozTV заявил врач-невролог Алексей Пелипейченко.

"Если это солнечный ожог, то обрабатывать его никак не надо. Обычно солнечные ожоги не приносят тяжелых последствий. Если речь идет о термических ожогах, то тут, конечно, нужно обратиться к доктору. Первая помощь - это промыть холодной водой. Маслом, листьями алоэ смазывать не надо, будет еще хуже и болеть еще больше", - отметил он.

По его словам, принимать солнечные ванны нужно, но когда солнце не активно.

"У наших широтах, это до 10-11 часов, до полудня. Если мы принимаем дольше солнечные ванны, то появляются риски повышения давления, риски заболеваний кожи. То есть все, что связано с длительным воздействием солнечного света. Нельзя подвергать значительную поверхность кожи воздействию солнечных лучей", - констатировал медик.

Новости
Она опасна: академик развеял популярные мифы о питьевой воде

Чтобы не добавлять работы онкодерматологам, Пилипейченко советует ряд мер предосторожности в летний период.

"Легкая льняная одежда с рукавами, головной убор, очки. Такие вещи максимально снизят воздействие ультрафиолета на кожные покровы. Если очень чувствительная кожа, то ее можно подготовить с помощью крема. Если человек работает на улице, то лучше пользоваться кремом. Если вы в офисе в восемь утра приехали на работу и в восемь выехали с работы, то смысла пользоваться кремами нету", - считает врач.

При этом он добавил, что длительное пребывание на солнце утомляет человеческий организм.

"Обычно, когда люди жарятся на пляже как курица-гриль, то происходит повышение артериального давления, обезвоживание организма, загустение крови и риски образования тромба, и инфаркта. Особенно если это сочетаем с нырянием в воду, то тут могут быть и остановки сердца, и утопления, и что угодно", - констатировал медик.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун развенчала миф об ожогах.

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на Обозревателе.

Темы
Эфиры Oboz TVЭксклюзивПрямая трансляция
Персона
Алексей Пелепейченко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

зарегистрироваться

Блоги медицины

Новости медицины