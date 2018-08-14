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Не поддается химии: найден новый способ убить неизлечимый рак

6.8тЧитать новость на украинском

Ученые нашли новый способ лечения злокачественных опухолей, которые не поддаются обычной терапии.

Так, в Калифорнийском университете Сан-Франциско выяснили, что примерно 50% случаев рака возникает из-за нарушений в сигнальных путях, контролирующих рост клеток, пишет "Лента.ру".

Одним из таких путей является MAPK/ERK, который играет важную роль в росте злокачественных новообразований. Он осуществляется через сложный каскад взаимодействующих белков.

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Согласно одной из гипотез, мутации делают компоненты слишком чувствительными к химическим сигналам. Чтобы проверить ее, ученые использовали экспериментальное соединение RMC-4550, которое ингибирует активность белка SHP2. Показано, что SHP2 обусловливает активацию рецепторными белками молекулы RAS.

Результаты тестирования препарата на культурах раковых клеток, в которых имелись мутации в генах NF1 и других важных компонентов, продемонстрировали, что опухоли останавливали свой рост.

Как сообщал OBOZREVATEL, существует пять профессий, способных спровоцировать ряд онкологических заболеваний.

Читайте все новости по теме "онкология" на OBOZREVATEL.

Темы
онкологияБорьба с онкологией
Место
Украина
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