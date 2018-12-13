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Не переусердствуйте: выяснилась неожиданная опасность уборки пыли

1.3тЧитать материал на украинском

Триклозан, содержащийся в чистящих средствах, вызывает устойчивость к антибиотикам у микроорганизмов, обитающих в пыли.

К такому выводу пришли ученые Северо-Западного университета (СШ). Они проанализировали образцы пыли, взятые на 42 спортивных сооружениях, где люди часто прикасаются к полу, матам и снарядам, а также используют антимикробные салфетки, передает "Лента.ру".

Оказалось, что те пробы, что содержали большое количество триклозана, имели генетические маркеры устойчивости к антибиотикам со сходным механизмом действия.

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Уборка пыли несет в себе опасность

Уборка пыли несет в себе опасность

В США триклозан с 2017 года запрещен для использования в антибактериальном мыле, однако он до сих пор содержится в зубной пасте и других средствах личной гигиены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что в плотно запертой квартире за две недели оседает порядка 12 тысяч пылевых частиц на квадратный сантиметр горизонтальной поверхности.

Место
США
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