Не переусердствуйте: выяснилась неожиданная опасность уборки пыли

Триклозан, содержащийся в чистящих средствах, вызывает устойчивость к антибиотикам у микроорганизмов, обитающих в пыли.

К такому выводу пришли ученые Северо-Западного университета (СШ). Они проанализировали образцы пыли, взятые на 42 спортивных сооружениях, где люди часто прикасаются к полу, матам и снарядам, а также используют антимикробные салфетки, передает "Лента.ру".

Оказалось, что те пробы, что содержали большое количество триклозана, имели генетические маркеры устойчивости к антибиотикам со сходным механизмом действия.

Уборка пыли несет в себе опасность

В США триклозан с 2017 года запрещен для использования в антибактериальном мыле, однако он до сих пор содержится в зубной пасте и других средствах личной гигиены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что в плотно запертой квартире за две недели оседает порядка 12 тысяч пылевых частиц на квадратный сантиметр горизонтальной поверхности.