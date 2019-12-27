"Не лечат простуды!" Супрун рассказала о пользе и вреде мандаринов

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун назвала мандарины "зимними семенами".

А также призвала не есть их килограммами. На своей странице в Facebook она сделала подборку фактов о мандаринах под гештегом #абивибулиздорові.

"Мандарины называют зимними семенами. Многие люди их чистят и поедают килограммами. Еще им приписывают возникновение аллергии,"диатеза" (атопического дерматита) и лечения простуд, как и лимонов... Но все из этого правда", – написала врач.

Мандарины не лечат простуды simya.com.ua

Супрун рассказала, что мандарины несомненно полезны, содержат много витаминов и питательных веществ для микрофлоры кишечника. Но при этом они очень сладкие – что не так уж хорошо. Кроме этого, рН мандаринов составляет от 3 до 3.5. Из всех цитрусовых они наименее кислые, однако кислотность ниже 5.5 вредит эмали зубов. Поэтому после поедания этих фруктов необходимо прополоскать рот, а затем тщательно почистить зубы пастой.

В связи с этим врач посоветовала, сколько именно можно съесть мандаринов. Так, взрослому человеку, который не худеет, не имеет сахарного диабета 1 типа и не является тяжеловесом, в сутки нужно 225-325 граммов углеводов. А это и картофель, и каши, и хлеб, и лактоза в молоке, и тортики, и фрукты.

"Поэтому если вы собираетесь в рождественское кино "заточить" 600 граммов "лущенных" мандаринов (это примерно 60 граммов сахаров), то на четверть сократите тот день потребление других углеводов. И то, лучше, все же, есть не все мандарины за раз, чтобы уровень глюкозы в крови сильно не повышался", – убеждает Супрун.

Детям, конечно, углеводов требуется значительно меньше, поэтому им следует либо есть несколько мандаринов, или отказаться от первых в тот день.

"Это была мягкая версия советов по количеству, с любовью к вам. А суровая версия такова: согласно австралийскими рекомендациями по питанию, детям надо есть 1 порцию фруктов в день, то есть 1 мандарин или одно что-то другое. Взрослым – по две порции. Только беременные женщины и подростки могут себе позволить три мандарины, а кормящим мамам, можно "аж" четыре", – развенчала миф врач.

Также экс-чиновник рассказала, что ударные дозы витамина С, который содержат любимые многими новогодние фрукты, не лечат простуды.

"Мандаринами лечиться не получится. Но так, достаточное потребление витамина С частично предотвращает простудным заболеваниям, и витамин С нам всегда нужен. Знайте свой организм, помните об умеренности во всем и здравом смысле, ешьте мандарины и другие фрукты и полезную пищу весной и весь год", – подытожила Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая в. о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что "конфеты – один из худших подарков детям" на зимние праздники.

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