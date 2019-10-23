"Не было с 2011 года": в Ужгороде вспыхнула опасная инфекция

В Ужгороде выявили 12 студентов-иностранцев, у которых подтвердился диагноз "дифтерия".

Как сообщает Zaxid.net со ссылкой на сотрудницу Закарпатского областного лабораторного центра Любовь Данич, ранее они общались с больным, госпитализированным 17 октября. Как и первый заболевший, все пациенты из Индии.

Кроме этого, 22 октября в инфекционную больницу попали два человека, у которых была диагностирована "дифтерия миндалин легкое течение". Их состояние удовлетворительное.

В Ужгороде дифтерией заболели еще 12 человек

"Носительство может быть долго- и краткосрочным: около двух недель - месяца, а в некоторых случаях - даже полгода. Это не значит, что они обязательно заболеют, но они опасны для окружающих. У носителя возбудителя может быть крепкий иммунитет и он не заболеет, но он выделяет возбудитель во внешнюю среду, и люди со слабым иммунитетом, не имеющие прививки, могут заразиться и заболеть. Сейчас ждем их госпитализацию, и только после осмотра врачей можно будет сказать: больные они или являются носителями данной инфекции", - сказала она.

Общее количество случаев дифтерии в Ужгороде достигло 15 человек, трое из них уже в больнице. До этого дифтерии в Закарпатской области не было с 2011 года.

На сайте горсовета Ужговора напоминают, что единственный способ защититься от дифтерии и предотвратить развитие опасных осложнений - вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых.

Дифтерия - это острая бактериальная инфекция, поражающая слизистые оболочки горла и зева, характеризуется тяжелыми осложнениями. С начала у больного выражена острая интоксикация, температура повышается до 38°-40°С, возникает слабость, головная боль, кожные покровы бледнеют, появляется сонливость. Воспаляются и краснеют слизистые оболочки зева и гортани, возникает боль в горле, першение, утруднено глотание, появляется кашель, голос становится осиплым.

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