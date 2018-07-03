Не бодрит: диетолог развенчала главный миф о кофе

Большое количество кофе не поможет взбодриться, кроме того, он может ухудшить состояние человека.

Об этом предупредила известный украинский диетолог Татьяна Фиалкова на своей странице в Facebook.

"Кофе – это не только кофеин, в нем много сложных и спорных составляющих, но чаще мы говорим именно в контексте кофеина. Все, что нам даёт энергию просто так, всегда потребует что-то взамен. С кофеином та же история", - рассказала она.

По словам диетолога, стандартная доза кофеина составляет 75 мг – одна чашка эспрессо.

"У части людей печень быстро расщепляет кофеин и бодрящий эффект пропадает спустя несколько часов, у других печень слабо расщепляет кофеин, и он может циркулировать в крови до 8-10 часов. Именно поэтому у таких людей нарушается сон, если кофе был выпит после 14:00", - объяснила эксперт.

Прием большего количества кофе уже не будет оказывать бодрящего эффекта на организм, а будет только вызывать тревогу, раздражительность, нервную неадекватность, объясняет Фиалкова.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев предупредили, что кофе, который торговцы продают в переходах и просто на точках стихийной торговли, в большинстве случаев не является настоящими зернами известный брендов.