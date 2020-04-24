Ученые из США определили, что часть клеток в легких, носовых пазухах и кишечнике особенно уязвимы для коронавируса.

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Свои выводы озвучила команда медиков из Бостонской детской больницы, пишет Daily Mail.

Так, ученые заявили, что в так называемых кубковых секреторных клетках в носовых проходах, которые продуцируют слизь, содержатся оба белка, которые необходимы COVID-19 для заражения клетки. Речь идет о ACE2 и TMPRSS2.

Названы самые уязвимые для коронавируса клетки в организме человека Новая газета

В легких исследователи обнаружили, что клетки, называемые пневмоцитами типа II, которые выстилают и поддерживают воздушные мешки легких, также уязвимы.

В список попали и абсорбирующие энтероциты – клетки кишечника, ответственные за абсорбцию некоторых питательных веществ, – они экспрессировали РНК для двух белков в большей степени, чем любой другой тип кишечной клетки.

"Теперь мы можем с некоторой долей уверенности сказать, что эти рецепторы экспрессируются на этих специфических клетках в этих тканях", – отметили ученые.

Также исследователи доказали, что коронавирус приобрел новые черты и теперь может влиять на интерфероны, вырабатываемые организмом для борьбы с вирусными инфекциями.

Отмечается, что полученные результаты могут помочь в разработке новых лекарств или в определении существующих лекарств, которые можно было бы использовать повторно, для борьбы с COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медики заметили, что даже после удаления коронавируса из дыхательных путей человека, инфекция может еще долго сохраняться в глазах.

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