Ученые из США определили, что часть клеток в легких, носовых пазухах и кишечнике особенно уязвимы для коронавируса.
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Свои выводы озвучила команда медиков из Бостонской детской больницы, пишет Daily Mail.
Так, ученые заявили, что в так называемых кубковых секреторных клетках в носовых проходах, которые продуцируют слизь, содержатся оба белка, которые необходимы COVID-19 для заражения клетки. Речь идет о ACE2 и TMPRSS2.
Названы самые уязвимые для коронавируса клетки в организме человека
Новая газета
В легких исследователи обнаружили, что клетки, называемые пневмоцитами типа II, которые выстилают и поддерживают воздушные мешки легких, также уязвимы.
В список попали и абсорбирующие энтероциты – клетки кишечника, ответственные за абсорбцию некоторых питательных веществ, – они экспрессировали РНК для двух белков в большей степени, чем любой другой тип кишечной клетки.
"Теперь мы можем с некоторой долей уверенности сказать, что эти рецепторы экспрессируются на этих специфических клетках в этих тканях", – отметили ученые.
Также исследователи доказали, что коронавирус приобрел новые черты и теперь может влиять на интерфероны, вырабатываемые организмом для борьбы с вирусными инфекциями.
Отмечается, что полученные результаты могут помочь в разработке новых лекарств или в определении существующих лекарств, которые можно было бы использовать повторно, для борьбы с COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медики заметили, что даже после удаления коронавируса из дыхательных путей человека, инфекция может еще долго сохраняться в глазах.
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