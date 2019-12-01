Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости здоровья

Названы самые беcполезные лекарства от гриппа и ОРВИ

18.7т
Читать материал на украинском

В сезон гриппа и простудных заболеваний процветает торговля медицинскими пустышками с недоказанной эффективностью, которые порой выписывают врачи-терапевты.

Об этом сообщает "Комсомольская правда". Издание составило список препаратов, которых стоит избегать во время лечения.

Иллюстрация

Иллюстрация

trianglefamilycare.com

Новости
Маски и оксолинка не помогут: врачи ответили на главные вопросы о гриппе

Первым делом для скорейшего выздоровления часто назначают иммуномодуляторы. Отношение к иммуномодуляторам в мире доказательной медицины однозначное: они не рекомендуются к применению для лечения.

"Во-первых, на сегодня не существует клинических исследований, которые были бы проведены по золотым стандартам доказательной медицины и подтверждали, что применение иммуномодуляторов хоть как-то ускоряет выздоровление или тормозит развитие ОРВИ. Во-вторых, нет данных о фармакодинамике таких препаратов. То есть даже не описан механизм, как и на что они действуют", – отмечают врачи.

Как правило, большинству пациентов с ОРВИ прописывают противовирусные препараты. Однако вирусная инфекция, которую люди в быту называют "простудой", на самом деле включает большую группу заболеваний. Это и аденовирусы, и риновирусы, и коронавирус, и грипп, и парагрипп, и много чего еще. Есть также смешанные ОРВИ, когда к вирусному компоненту сразу примешан бактериальный.

"Противовирусное лекарство с доказанным эффектом существует только для одного заболевания— гриппа. Это препарат с действующим веществом осельтамивир. Но и в данном случае есть масса оговорок. Исследования показывают, что осельтамивир работает далеко не против всех штаммов вируса гриппа. Выздоровление ускоряется в среднем всего на сутки, а побочные эффекты при этом могут быть серьезные (прежде всего страдает желудочно-кишечные тракт)", – отмечают врачи.

Кроме того, масштабные клинические исследования последних лет показали, что частота пневмоний и других осложнений гриппа на фоне приема осельтамивира на самом деле снижается незначительно. Эффект мало отличается от плацебо.

Новости
Заболеют миллионы: в Минздраве дали тревожный прогноз по гриппу в Украине

Также не рекомендуется покупать препараты с недоказанной эффективностью для лечения гриппа и ОРВИ: арбидол и ремантадин, отмечают медики.

Аналогично не доказана эффективность пробиотиков для восстановления микрофлоры, которые якобы "нормализуют кишечную микрофлору, еще и иммунитет улучшают".

"У разных здоровых людей абсолютно разный состав бактерий микрофлоры. Определить, какие именно должны быть в норме для здоровья у конкретного человека, на сегодня просто не представляется возможным. Мой знакомый ученый-микробиолог рассказывал, что все эти препараты с бактериями действуют как рулетка: теоретически могут "совпасть" с вашим микробиомом и оказаться полезны. Но только теоретически. На сегодня нет клинических исследований, которые бы объективно, по правилам доказательной медицины, подтверждали эффективность таких средств", – подчеркивают врачи.

Новости
Названа лучшая диета от гриппа: какие продукты есть

В классический набор "от простуд" часто входят еще витамины. Порой в аптеках продаются таблетки со сверхвысоким содержанием витамина С – выше 500 и даже тысяча мг в одной таблетке.

"Во многих странах Европы и США запрещено продавать препараты с дозой витамина С более 250 мг. Дневная норма аскорбиновой кислоты для мужчин – не более 90 мг, для женщин – не более 80 мг. В случае ее превышения есть риск заработать тяжелейшее осложнение, мочекаменную болезнь. Или опасное обострение, если заболевание уже есть. Не существует достоверных научных данных, которые были бы основаны на масштабных исследованиях и подтверждали, что прием витамина С может затормозить развитие ОРВИ или ускорить выздоровление. Это миф, к тому же крайне опасный из-за риска передозировки аскорбиновой кислоты", - отмечают медики.

Иногда врачи также назначают гомеопатические препараты "для поддержки организма в борьбе с простудой". Однако до сих пор ни одно научное исследование ни разу не доказало пользу или эффективность гомеопатических препаратов

"В рамках доказательной медицины вердикт может быть только один: гомеопатия не работает. Когда в препарате есть только сахар, крахмал, и нет действующего вещества, лечить он не может. Ссылки на то, что сладкие горошки помогли кому-то, несерьезны. Причинно-следственная связь достоверно не доказана, потому что не существует ни одного полноценного клинического исследования, которое подтвердило бы, что эффект гомеопатии отличается от плацебо (пустышки)", – резюмируют врачи.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Европе с недавнего времени преобладает распространение вирусов гриппа A H3N2 и H1N1.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Алекс Шухарт
Место
Украина
Тег
грипп
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
7
Смешно
28
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости