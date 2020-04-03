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Названы новые очаги размножения коронавируса в теле человека

5.2т
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В организме человека нашли еще два очага размножения коронавируса COVID-19, кроме легких – верхние дыхательные пути и кишечник.

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К такому выводу пришли исследователи из Германии и Великобритании. Предварительный отчет ученых опубликовали в журнале Nature.

Специалисты провели подробный анализ девяти случаев заболевания COVID-19 и выявили, что у каждого больного содержание вируса в образцах с глотки было особенно высоким в течение первой недели после обнаружения симптомов заболевания.

Названы новые очаги размножения коронавируса в теле человека

Названы новые очаги размножения коронавируса в теле человека

На независимое друг от друга развитие вируса указал и тот факт, что у одного пациента в глотке и легких обнаружили разные штаммы коронавируса.

По мнению специалистов, присутствие SARS-CoV-2 в верхних дыхательных путях способствует незаметной передаче инфекции от больных с легкой формой здоровым.

"COVID-19 может проявляться как легкое заболевание верхних дыхательных путей. Активная репликация вируса в верхних дыхательных путях предоставляет потенциальную возможность сдерживания COVID-19 в перспективе", – резюмировали в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи показали на примере одного из пациентов, что коронавирус делает с легкими человека.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
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