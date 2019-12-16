Названы неожиданные симптомы рака поджелудочной железы

Одним из симптомов рака поджелудочной железы является волнообразная боль в спине или в области живота.

Об этом пишет издание "Медик Форум" со ссылкой на исследование британских онкологов. Зачастую симптомы рака поджелудочной железы путают с другими недомоганиями, отмечают авторы.

Боли в поджелудочной железе niddk.nih.gov

На ранних этапах развития опухоль поджелудочной железы практически никак себя не проявляет, поэтому своевременная диагностика рака этого органа является серьезной проблемой. Тем не менее, существует минимум один признак, на который указывают британские эксперты – этот ощущения тупой волнообразной боли в спине и животе.

"Боль в спине или в области живота, которая может накатывать волнами, усиливаться в положении лежа или после еды и проходить при наклонах вперед, может указывать на злокачественный процесс. Порядка 70% людей, которым диагностирует впоследствии рак поджелудочной железы, обращаются к врачу из-за таких болей", – констатируют онкологи.

Они уточняют, что в случае рака боль может начинаться в области живота и распространяться вокруг спины, при этом у некоторых пациентов она постоянно ощущается только в области спины. Другими симптомами онкологического процесса, по словам экспертов, могут быть похудение, желтизна кожи и белков глаз.

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