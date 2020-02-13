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/ Здоровое питание

Названы два суперэффективных продукта при похудении

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Некоторые продукты помогают улучшить работу кишечника, поэтому их рекомендуют включать в рацион при диетах и похудении.

Среди таких эксперты советуют обратить внимание на вкусные и полезные бобовые и листовую зелень. Об этом пишет Times Now.

По словам специалистов, эти два здоровых продукта помогают поддерживать активное пищеварение, а также обеспечивать длительную сытость и уменьшать жир на животе.

Некоторые продукты помогают улучшить работу кишечника, что также способствует похудению

Некоторые продукты помогают улучшить работу кишечника, что также способствует похудению

Фасоль и другие бобовые. Они содержат большое количество белка, клетчатки и устойчивого крахмала. Все эти питательные вещества способствуют долгому насыщению, что ведет к уменьшению общего потребления калорий и похудению.

Бобовые содержат полезные белок и клетчатку

Бобовые содержат полезные белок и клетчатку

journeyismyhome.ru

"Исследования показывают, что рацион, который включает в себя бобовые, ведет к значительно большей потере веса, чем тот, в котором их нет", – утверждают эксперты.

Листовая зелень. Она содержит очень мало калорий и углеводов, но при этом имеет в своем составе много питательных веществ – клетчатки и антиоксидантов.

Зелень содержит очень мало калорий и углеводов

Зелень содержит очень мало калорий и углеводов

Также листовая зелень богата витаминами и минералами, в частности кальцием. Специалисты отмечают, что чем больше их получает организм, тем более активно происходит сжигание жира, а как результат – быстрее становится заметным и похудение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетологи назвали топ-7 самых опасных продуктов, посоветовав отказаться от них совсем или хотя бы сократить употребление до минимума.

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Автор
Дина Баронова
Место
Украина
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