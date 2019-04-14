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/Онкология

"Срочно обратитесь к врачу": названы 11 первых признаков рака

1.4тЧитать материал на украинском

Медики назвали 11 ранних симптомов, по которым можно определить начало онкологических заболеваний.

Первый из них – сильная усталость, пишет ActiveFeel. Чрезмерный упадок сил, несвязанный с большими нагрузками, может свидетельствовать о лейкемии.

Вторым признаком является резкая потеря веса без умышленных диет и программ похудения. Третий признак – постоянные боли.

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"Постоянная боль, которая, кажется, не имеет причины, может быть признаком рака, особенно если вы принимаете лечение, но оно не работает", – говорится в материале.

Четвертым индикатором являются подкожные новообразования. Если вы заметили неизвестную опухоль, нужно срочно обратиться к врачу.

"Срочно обратитесь к врачу": названы 11 первых признаков рака

http://activefeel.com

Пятый показатель – постоянно повышенная температура и лихорадка.

"Рак влияет на иммунную систему, что приводит к регулярной лихорадке, которая кажется беспричинной", – отметили медики.

Шестой и седьмой индикатор – изменения родинок на коже и непроходящий кашель. Восьмой показатель – более частые позывы в туалет.

Девятый симптом – внезапные кровотечения, в том числе и во время кашля. Десятый – проблемы с глотанием пищи. И одиннадцатый – это отеки на ногах и другие резкие ухудшения самочувствия.

Как писал OBOZREVATEL, медики назвали расширенный список симптомов, которые могут указывать на рак.

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