МоваЯзык
Регистрация
CityВидео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Новости здоровья

Названо одно из самых полезных для здоровья блюд

1.4тЧитать материал на украинском

Полезные вещества из бульонов усваиваются организмом лучше в сравнении с целыми кусками мяса или рыбы.

Об этом рассказала диетолог Оксана Скиталинская, сообщает УНН. "Нежирный, некрепкий мясной или рыбный бульон, в отличие от мяса куском или рыбы куском, – это просто раствор аминокислот, в то время как, например, мясо – это аминокислоты, соединенные между собой пептидными связями", – объяснила специалист.

По ее словам, для переваривания куска мяса, организм должен выделить определенные ферменты, которые вместе с соляной кислотой будут разрушать пептидные связи аминокислот. Для организма это является дополнительной нагрузкой.

Новости
После Нового года: легкое блюдо от известного кулинара

Названо одно из самых полезных для здоровья блюд

Гастроном

Бульоны имеют белки, которые уже расщеплены до аминокислот, и для их усвоения много ферментов не нужно.

Диетолог посоветовала готовить бульоны на основе небольшого куска мяса птицы – курицы или индюшки, но не утки или гуся.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были опубликованы простые рецепты вкусных блюд, которые можно приготовить на Сочельник.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины