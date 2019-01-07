Названо одно из самых полезных для здоровья блюд

Полезные вещества из бульонов усваиваются организмом лучше в сравнении с целыми кусками мяса или рыбы.

Об этом рассказала диетолог Оксана Скиталинская, сообщает УНН. "Нежирный, некрепкий мясной или рыбный бульон, в отличие от мяса куском или рыбы куском, – это просто раствор аминокислот, в то время как, например, мясо – это аминокислоты, соединенные между собой пептидными связями", – объяснила специалист.

По ее словам, для переваривания куска мяса, организм должен выделить определенные ферменты, которые вместе с соляной кислотой будут разрушать пептидные связи аминокислот. Для организма это является дополнительной нагрузкой.

Гастроном

Бульоны имеют белки, которые уже расщеплены до аминокислот, и для их усвоения много ферментов не нужно.

Диетолог посоветовала готовить бульоны на основе небольшого куска мяса птицы – курицы или индюшки, но не утки или гуся.

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