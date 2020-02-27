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Названные шокирующие последствия йододефицита для организма человека

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Почти все украинцы страдают от дефицита йода. Недостаток этого микроэлемента в организме приводит к широкому спектру негативных для организма человека последствий. В этом убежден врач-эндокринолог Владимир Панькив.

"Практически вся территория Украины является йододефицитной. Население получает йода от 50 до 75 мкг в сутки – при потребности организма от 150 до 250 мкг ежедневно", - подчеркнул Панькив.

Такая ситуация, особенно, при полном отсутствии государственных программ по ликвидации йодного дефицита, грозит украинцам – прежде всего, женщинам и детям, - целым спектром возможных осложнений. Так, йододефицит у беременных женщин может спровоцировать развитие патологий плода. А нехватка йода у детей грозит отставанием в умственном и физическом развитии.

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"Адекватное поступление йода способствует реализации у ребенка генетического потенциала предков. Дефицит йода и спровоцированный им недостаток гормонов щитовидной железы даже на уровне 30% приводит к снижению показателей IQ – до крайней степени, умственной отсталости, эндемического кретинизма и так далее", - отметил Панькив .

Именно поэтому медики советуют украинцам самим позаботиться о достаточном обеспечении йодом: включить в рацион морепродукты, в частности, морскую капусту – и начать принимать препараты йода, которые можно приобрести в аптеках. При этом, по утверждению врачей, лучше отдать предпочтение комбинированным препаратам йода и селена. Ведь селен помогает эффективному усвоению йода.

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"Селен является микроэлементом, без которого нормально йод щитовидной железой не усваивается. К слову: селен также является антиоксидантом, микроэлементом молодости. Это микроэлемент, который защищает от онкозаболеваний", - убеждена врач-эндокринолог Оксана Логачева.

Сейчас в Украине выпускается только один препарат, содержащий физиологические нормы йода и селена – "ЙоСен". Этот препарат представлен в трех формах - для взрослых, детей и беременных женщин – и содержит точные физиологические дозы йода и селена, необходимые для каждой из этих групп.

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