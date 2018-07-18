Названа внезапная польза аромата кофе

Аромат кофе помогает улучшить у людей выполнение аналитических задач, в том числе стандартизированного теста GMAT для поступающих в зарубежные бизнес-школы.
К такому выводу пришли специалисты Технологического института Стивенс в США. При этом, по словам специалистов, это влияние обусловлено эффектом плацебо, сообщает MedicalXpress.
Около ста студентов, которые прошли тест GMAT, состоящий из 10 вопросов по алгебре, приняли участие в испытании. Они были разделены на две группы, в одной из которых — опытной — добровольцы выполняли задачи в присутствии запаха кофе. Оказалось, что эти участники лучше выполняли тест, чем те, что были в контрольной группе.
Затем ученые провели опрос среди 200 человек, которым было предложено подумать, как различные запахи влияют на деятельность людей. По мнению респондентов, аромат кофе должен повышать бдительность и энергичность, а также увеличивать продуктивность и улучшать выполнение различных задач.
В эксперименте источник кофейного запаха не имел кофеина, а потому специалисты считают, что полученные при тестировании результаты объясняются самовнушением.
В то же время, по заверениям ученых, эффект плацебо может оказаться полезным в различных сферах жизни, в том числе в бизнесе. Например, можно использовать слабый аромат кофе для улучшения производительности учащихся и сотрудников.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог развенчала главный миф о кофе.