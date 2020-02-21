Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости здоровья

Названа смертельная угроза "безопасного" пластика

306
Читать материал на украинском

Использование не содержащей бисфенол А пластиковой посуды несет такую же угрозу для здоровья человека, как и продукты, которые имеют вредные химические вещества.

Вред "безопасного" пластика раскрыли ученые Университета Миссури, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress. Они рассмотрели влияние бисфенола S (BPS) – заменителя бисфенола А – на плаценту мышей, то есть смоделировали влияние химикатов на беременных матерей и их нерожденных детей.

Оказалось, что циркулирующий в крови женщины BPS может передаваться через плаценту плоду.

Названа смертельная угроза "безопасного" пластика

Поскольку плацента служит основным источником серотонина, необходимого для развития мозга у эмбриона, присутствие химикатов способно привести к врожденным неврологическим расстройствам. BPS снижает присутствие серотонина в плаценте, низкие уровни которого ставят под угрозу полноценное развитие мозга.

Бисфенол А связывается с ядерным рецептором эстрогена и изменяет активность определенных генов. Он также меняет выработку стероидогенных ферментов и модифицирует ряд сигнальных каскадов.

Показано, что это соединение вызывает такие гормональные нарушения. как порок развития мочеполовой системы, безподие, ожирение и рак.

Как сообщал OBOZREVATEL, экологи призывают отказаться от использования одноразовых стаканчиков для кофе, которые являются причиной загрязнения атмосферы выбросами СО2 и токсичны для здоровья людей.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Глеб Иванов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости