Названа смертельная угроза "безопасного" пластика

Использование не содержащей бисфенол А пластиковой посуды несет такую же угрозу для здоровья человека, как и продукты, которые имеют вредные химические вещества.

Вред "безопасного" пластика раскрыли ученые Университета Миссури, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress. Они рассмотрели влияние бисфенола S (BPS) – заменителя бисфенола А – на плаценту мышей, то есть смоделировали влияние химикатов на беременных матерей и их нерожденных детей.

Оказалось, что циркулирующий в крови женщины BPS может передаваться через плаценту плоду.

Поскольку плацента служит основным источником серотонина, необходимого для развития мозга у эмбриона, присутствие химикатов способно привести к врожденным неврологическим расстройствам. BPS снижает присутствие серотонина в плаценте, низкие уровни которого ставят под угрозу полноценное развитие мозга.

Бисфенол А связывается с ядерным рецептором эстрогена и изменяет активность определенных генов. Он также меняет выработку стероидогенных ферментов и модифицирует ряд сигнальных каскадов.

Показано, что это соединение вызывает такие гормональные нарушения. как порок развития мочеполовой системы, безподие, ожирение и рак.

Как сообщал OBOZREVATEL, экологи призывают отказаться от использования одноразовых стаканчиков для кофе, которые являются причиной загрязнения атмосферы выбросами СО2 и токсичны для здоровья людей.

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