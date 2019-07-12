Названа проблема со здоровьем у женщин, которой они стесняются

Врачи доказали, что у многих женщин фиксируется проблема храпа, они храпят часто и громко.

В исследовании поучаствовали 1913 мужчин и женщин. Наблюдение показало, что женщины в процентном отношении храпят столько же, сколько и мужчины, пишет Journal of Clinical Sleep Medicine.

В среднем громкость храпа у представительниц прекрасного пола достигала 50 децибел. Это соответствовало примерно нормальному разговору. У мужчин показатель фиксировался на уровне 52 децибел.

Храп у женщин 24 канал

Ранее эксперты предполагали, что храп появляется с возрастом, а также к нему больше склонны мужчины. В 2009 году пресса сообщила о британке, побившей рекорд по храпу. Датчики показали 111 децибел. Примерно такой шум издает отбойный молоток на расстоянии одного метра (120 децибел).

По словам исследователей, храп женщин все же оценивается как легкий и умеренный. Случаи "тяжелого" или "очень тяжелого" фиксируются редко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые провели исследование и заявили, что храп оказался предвестником страшной болезни.

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