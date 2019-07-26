Названа причина загадочных внезапных смертей

Синдром внезапной смерти может быть связан с прогрессированием гипертрофической кардиомиопатии.

К такому выводу пришли ученые Йельского университета (США). Они выяснили, что структуры тканей, называемые внеклеточным матриксом и участвующие в механической поддержке клеток, могут играть важную роль в прогрессировании опасных болезней сердца, передает MedicalXpress.

В таком случае совершенно здоровый с виду человек может внезапно умереть от физических нагрузок.

В развитии генетического расстройства, при котором утолщается сердечная мышца, важную роль играет неклеточный матрикс. Сердечной ткани на пораженном матриксе требуются двойные усилия, чтобы растянуться до той же длины, что и ткани на здоровом матриксе.

Гипертрофическая кардиомиопатия поражает одного из 500 человек. При ней происходит утолщение стенок левого и правого желудочка.

Именно этом состояние считается частой причиной смерти молодых спортсменов, которые не имели видимых симптомов.

Что же касается пациентов старшего возраста, они умирают от застойной сердечной недостаточности.

Иллюстрация The Challenger

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американские специалисты выяснили, что систолическое и диастолическое давление являются "предсказателями" риска инсульта или сердечного приступа.

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