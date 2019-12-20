Американские ученые Университета Техаса в Остине провели исследование и обнаружили, что раковые клетки, склонные к метастазированию, поглощают много молочной кислоты.

По мнению специалистов, она позволяет клеткам усиливать выработку антиоксидантов, что помогает им выживать в крови, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress. Ученые провели исследование на мышах.

По словам специалистов, таков механизм, увеличивающий риск распространения клеток меланомы (рака кожи) по организму.

Названа причина развития особо опасного рака

Так, эксперименты на мышах показали, что у грызунов, которых лечили ингибитором MCT1 (монокарбоксилатный транспортер 1), наблюдалось меньшее количество клеток меланомы в крови и меньшее количество метастазирующих опухолей.

По словам ученых, такой подход может уменьшить риск возникновения вторичных опухолей у человека и разработать новые методы лечения, предотвращающие переход опухолей в четвертую стадию.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты Стэнфордского университета разработали новую методику лучевой терапии, которую назвали ФАЗЕР. Метод позволяет убивать рак за считанные секунды.

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