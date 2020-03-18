Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости медицины

Названа наиболее уязвимая перед коронавирусом группа крови

10т
Читать материал на украинском

Люди со II группой крови более уязвимы перед китайским коронавирусом COVID-19, а наиболее устойчивы с I.

Об этом сообщает MedRxiv со ссылкой на исследование китайских врачей, которые изучили данные 3694 жителей Уханя.

По данным статистики 33,84% из пациентов были носителями I группы крови, 32,16% – II, 24,90% – III, 9,10% – IV. При этом тесты 1775 зараженных пациентов больницы "Цзиньиньтань" (включая 206 скончавшихся) выявили, что у 25,8% была I группа крови, у 37,75% – II, у 26,42% – III, у 10,03% – IV.

Кровь

Кровь

На основе этих данных ученые пришли к выводу, что люди со II группой крови более подвержены риску заразиться коронавирусом.

Напомним, что симптомы коронавируса COVID-19 начинаются с высокой температуры, после этого появляется сухой кашель, который может привести к затрудненному дыханию.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследователи из немецкого института Роберта Коха сообщили, что пандемия нового китайского коронавируса COVID-19 может длиться два года.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Китай
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
5
Смешно
5
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рыбкин Владислав
Рыбкин Владислав
Для публикации таких "сенсационных" данных,учёным следовало бы вспомнить почему некоторые группы крови называются редкими и распространёнными:)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости