Названа наиболее уязвимая перед коронавирусом группа крови

Люди со II группой крови более уязвимы перед китайским коронавирусом COVID-19, а наиболее устойчивы с I.

Об этом сообщает MedRxiv со ссылкой на исследование китайских врачей, которые изучили данные 3694 жителей Уханя.

По данным статистики 33,84% из пациентов были носителями I группы крови, 32,16% – II, 24,90% – III, 9,10% – IV. При этом тесты 1775 зараженных пациентов больницы "Цзиньиньтань" (включая 206 скончавшихся) выявили, что у 25,8% была I группа крови, у 37,75% – II, у 26,42% – III, у 10,03% – IV.

Кровь

На основе этих данных ученые пришли к выводу, что люди со II группой крови более подвержены риску заразиться коронавирусом.

Напомним, что симптомы коронавируса COVID-19 начинаются с высокой температуры, после этого появляется сухой кашель, который может привести к затрудненному дыханию.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследователи из немецкого института Роберта Коха сообщили, что пандемия нового китайского коронавируса COVID-19 может длиться два года.

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