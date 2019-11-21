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Названа главная причина возникновения рака

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Одной из главных причин развития рака является хроническое воспаление. В каждом пятом случае возникновение онкологии связано с инфекциями, вирусами или бактериями.

К такому выводу пришли ученые из американского университета Северной Каролины в Шарлотте, передает MedicalXpress. Как оказалось, к болезни приводит взаимодействие бактерий и гликопротеина MUC1.

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В случае хронического воспаления гликопротеин может стать причиной возникновения патогенных процессов. В то же время MUC1 обладает защитной функцией и не всегда перерождается в опасную клетку.

У некоторых пациентов гликопротеин все же выполнял противовоспалительную функцию.

Одной из главных причин развития рака является хроническое воспаление

Одной из главных причин развития рака является хроническое воспаление

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы препараты, опасные для больных раком, которые состоят из трав.

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Автор
Екатерина Луговская Екатерина Луговская
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