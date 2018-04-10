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Новости здоровья

Названа главная причина смерти женщин 30-49 лет

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Главная причина смерти женщин 30-49 лет по всему миру - ВИЧ-инфекция.

"На втором месте - ишемическая болезнь сердца, на третьем - проблемы с беременностью и родами, на четвертом - инсульт, на пятом - рак груди, на шестом - туберкулез", - говорится в сообщении русской пресс-службы ООН в Twitter.

Кроме того, по последним данным ООН, осложнения при беременности являются главной причиной смерти девочек в возрасте от 15 до 19 лет. Небезопасные методы прерывания беременности среди подростков в странах, где законодательство ограничивает доступ к легальным абортам, также часто приводят к их смерти.

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Темы
Здоровьеженские болезниженское здоровье
Объект
женщины
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