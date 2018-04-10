Названа главная причина смерти женщин 30-49 лет

Главная причина смерти женщин 30-49 лет по всему миру - ВИЧ-инфекция.
"На втором месте - ишемическая болезнь сердца, на третьем - проблемы с беременностью и родами, на четвертом - инсульт, на пятом - рак груди, на шестом - туберкулез", - говорится в сообщении русской пресс-службы ООН в Twitter.
Главная причина смерти ЖЕНЩИН 30-49 лет по всему миру ВИЧ-инфекция,— ООН (@UnitedNationsRU) 9. April 2018
на втором месте - ишемическая болезнь сердца,
на треьем - проблемы с беременностью и родами,
на четвертом - инсульт,
на пятом - рак груди,
на шестом - туберкулез pic.twitter.com/QUCL4VOjjR
Кроме того, по последним данным ООН, осложнения при беременности являются главной причиной смерти девочек в возрасте от 15 до 19 лет. Небезопасные методы прерывания беременности среди подростков в странах, где законодательство ограничивает доступ к легальным абортам, также часто приводят к их смерти.
Как сообщал "Обозреватель", Всемирная программа продовольствия ООН прекратила программу помощи на Востоке Украины.
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