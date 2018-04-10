Названа главная причина смерти женщин 30-49 лет

Главная причина смерти женщин 30-49 лет по всему миру - ВИЧ-инфекция.

"На втором месте - ишемическая болезнь сердца, на третьем - проблемы с беременностью и родами, на четвертом - инсульт, на пятом - рак груди, на шестом - туберкулез", - говорится в сообщении русской пресс-службы ООН в Twitter.

Главная причина смерти ЖЕНЩИН 30-49 лет по всему миру ВИЧ-инфекция,

на втором месте - ишемическая болезнь сердца,

на треьем - проблемы с беременностью и родами,

на четвертом - инсульт,

на пятом - рак груди,

на шестом - туберкулез pic.twitter.com/QUCL4VOjjR — ООН (@UnitedNationsRU) 9. April 2018

Кроме того, по последним данным ООН, осложнения при беременности являются главной причиной смерти девочек в возрасте от 15 до 19 лет. Небезопасные методы прерывания беременности среди подростков в странах, где законодательство ограничивает доступ к легальным абортам, также часто приводят к их смерти.

Как сообщал "Обозреватель", Всемирная программа продовольствия ООН прекратила программу помощи на Востоке Украины.