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Назван фрукт, замедляющий старение

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Фрукт архат, который растет преимущественно в Китае и Таиланде, способен замедлять процессы старения в организме.

К такому выводу пришли китайские ученые в исследовании, результаты которого опубликовал The American Journal of Chinese Medicine.

Специалисты почти год кормили архатом лабораторных мышей и наблюдали за состоянием их здоровья. Через 10 месяцев после начала исследования они отметили, что старение животных замедлилось.

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Архат замедляет старение

Архат замедляет старение

newsyou.info

Выяснилось, что этот фрукт активирует функции гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) в красном костном мозге, которые способствуют возникновению и регенерации клеток крови.

Следовательно, по словам ученых, фрукт может продлить жизнь человека за счет улучшения функции стволовых клеток и последующего омоложения крови.

Назван фрукт, замедляющий старение

Назван фрукт, замедляющий старение

newsyou.info

Архат — это многолетняя травянистая лиана семейства тыквенных, происходящая из Южного Китая и Северного Таиланда. По вкусу архат напоминает дыню, его плоды отличаются высоким содержанием в них антиоксидантов могрозидов.

Назван фрукт, замедляющий старение

Назван фрукт, замедляющий старение

my.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы продукты, которые ускоряют процессы старения.

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Тема
Здоровье
Теги
здоровье старение
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