Фрукт архат, который растет преимущественно в Китае и Таиланде, способен замедлять процессы старения в организме.

К такому выводу пришли китайские ученые в исследовании, результаты которого опубликовал The American Journal of Chinese Medicine.

Специалисты почти год кормили архатом лабораторных мышей и наблюдали за состоянием их здоровья. Через 10 месяцев после начала исследования они отметили, что старение животных замедлилось.

Архат замедляет старение newsyou.info

Выяснилось, что этот фрукт активирует функции гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) в красном костном мозге, которые способствуют возникновению и регенерации клеток крови.

Следовательно, по словам ученых, фрукт может продлить жизнь человека за счет улучшения функции стволовых клеток и последующего омоложения крови.

Назван фрукт, замедляющий старение newsyou.info

Архат — это многолетняя травянистая лиана семейства тыквенных, происходящая из Южного Китая и Северного Таиланда. По вкусу архат напоминает дыню, его плоды отличаются высоким содержанием в них антиоксидантов могрозидов.

Назван фрукт, замедляющий старение my.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы продукты, которые ускоряют процессы старения.

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