Диетолог назвала самый полезный хлеб

Цельнозерновой хлеб является идеальным продуктом на время различных диет и важным источником витаминов.

Об этом в эфире ObozTV рассказала биолог и научный блогер Дарья Прокопик.

"Цельнозерновые изделия и ржаной хлеб нам нужны, потому что являются чуть ли не единственным источником витаминов группы В. Больше их особо нигде нет. Если мы отказываемся от цельнозернового хлеба или, например, пшеничной каши, то мы отказываемся от этих витаминов", - отметила она.

По ее словам, для организма это может принести определенные неприятности.

"У нас хуже идут обменные процессы, хуже работает мозг, ухудшается кожа, способность сосредоточиться", - добавила биолог.

Также Прокопик подтвердила полезность хлебцов, но их обязательно нужно запивать.

"Если мы чего-то сухого поели, но не запили, то мы не можем его переварить как следует", - подчеркнула специалист.

Кроме того, она отметила, что в черном хлебе немного другие белки и их сложнее переварить.

"Там белка может быть 15-18%. Это почти как в колбасе. Мы его дольше перетравливаем и есть ощущение сытости. Но у некоторых людей есть аллергия или целиакия, то есть непереносимость белков злаков", - рассказала эксперт.

Порцию одобрительных отзывов заслужил и хлеб с разными семенами.

"Все семена нам нужны, чем больше мы их вводим в рацион, тем мы здоровее. На самом деле, когда хлеб менее рафинированный, такой серенький, его нужно долго пережевывать, то это хорошо", - подытожила она.

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