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/ Новости здоровья

"Нашу девочку можно было спасти!" Супрун рассказала о жертве хирурга-взяточника Котенко

10.3т Читать материал на украинском

Экс-министр охраны здоровья Украины Ульяна Супрун раскритиковала заведующего отделения трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии им. Шалимова Олега Котенко, которого ранее поймали на взятке в 40 тысяч долларов.

В своем Facebook министр провела аналогию с пожарником и подчеркнула, что пожарный, который потушил пожар, но украл из потушенного дома ценные вещи, не может быть героем. Аналогичная ситуация и с врачем, который хотел помочь человека за огромные деньги.

"Постсоветская медицинская элита навязала части общества тезис о том, что подобные преступления являются санкционированными, потому заработная плата у врачей низкая и они спасают жизни. Поэтому заниматься вымогательством и шантажом людей в отчаянии - это нормально.

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"Нашу девочку можно было спасти, но он попросил 50 тысяч долларов за операцию. Каждый день требовал деньги ... Ей было 19 лет. 19!!!", - это рассказ только об одной из пациенток Котенко", - пишет Супрун.

Также экс-министр подчеркнула, что говоря о таких преступлениях, не должно быть двойных стандартов.

"В правовом государстве все равны перед законом и правосудие осуществляется независимо от имущественного или социального положения. Зато в очередной раз наблюдаем выборочное правосудие и манипуляцию общественным мнением. Реформированная судебная система, которая уже давно прогнила и защищает любого, кто имеет деньги и связи, тянет всех нас на дно.

Момент задержания

Момент задержания

Изменения, которые мы начали в системе здравоохранения, направленные в том числе на то, чтобы врачи на всех уровнях начали получать достойную оплату труда - прозрачно и честно. Но монополисты, такие как Олег Котенко, сопротивляются изменениям в учреждениях здравоохранения", - написала экс-министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, доктора медицинских наук задержали в момент получения $22 000 США. Проводятся обыски и допросы свидетелей. В служебном кабинете правоохранители нашли $64 550 и около 9000 грн, а у него дома – более $13 000 и 7300 евро

Важно отметить, Олегу Котенко избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. При этом на счетах врача правоохранители выявили суммарно около 1 миллиона долларов.

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Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
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