"Умирать не собираемся!" К чему приведет скандал с замом Супрун из-за онкобольных

Скандальное заявление заместителя и.о. министра здравоохранения Александра Линчевского о том, что все равно "все онкобольные умрут", вызвало возмущение украинцев.

Пациенты и нардепы говорят, что государство выделяет мизер на лечение тяжелобольных. А в Верховной Раде пока не знают, что делать с чиновником. OBOZREVATEL разбирался в ситуации.

МОЗ оправдывает

Минздрав попробовал оправдать чиновника, мол, СМИ все перекрутили. А сам Линчевский извинился за свое "эмоциональное высказывание". Однако факт остается фактом. На заседании Счетной палаты, где речь шла о выделении средств на лечение пациентов за границей, Линчевский заявил, что нет смысла тратить 800 млн грн на зарубежное лечение. По его словам, за них можно вылечить 10 пациентов там и спасти 100 пациентов с другими диагнозами тут, в Украине.

"Друзья, коллеги! Это рак! Они все умрут, они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы ноль процентов. Онкологические заболевания , которые требуют трансплантации костного мозга, заканчиваются смертью. Трансплантация почки, трансплантация сердца, она не продолжает жизнь неопределенно долго", - сказал зам и.о. министра здравоохранения.

Позже, на брифинге, он объяснил, что Счетная палата имеет к министерству претензии - много средств выделяется на лечение за границей, а пациенты умирают.

"Жаль, что вырванные из контекста слова обидели тяжело больных и их близких. Манипуляции на теме онкобольных и передергивание вредят обществу. На заседании палаты высказывались претензии, что мы неэффективно тратим деньги на лечение пациентов за границей, потому что фактически каждый четвертый умирает", - пояснил свои слова чиновник.

На это, по словам Линчевского, во время заседания он ответил, что даже если один пациент из 100 имеет шанс на выздоровление, надо лечить всех.

Покупаем лекарства в два раза дороже

Однако сами онкобольные говорят о том, что государство должно искать средства на их лечение, а не оправдывать свое бездействие.

"У нас есть люди с четвертой степенью рака, которые живут уже несколько лет и умирать не собираются. У нас есть девочка с пересаженным костным мозгом, она живет пять лет и тоже умирать не собирается. Каждый день жизни этих людей бесценен. У государства хватает денег на проведение Чемпионата по футболу, "Евровидения", а на лечение онкобольных денег никогда не хватает", - отметила в беседе с OBOZREVATEL руководитель общественной организации "Афина. Женщины против рака" Нина Резниченко.

По ее словам, на препараты для взрослых онкобольных выделяется мизер.

"Больные люди вынуждены покупать лекарства по цене в два раза выше, чем в государстве-агрессоре, да еще доплачивать 7% налога. Люди собирают деньги с мизерных пенсий, чтобы спасти кого-то. Но это задача государства - искать возможности, чтобы обеспечит всем необходимым тяжелобольных людей. Вместо этого мы слышим такие вот заявления", - жалуется Резниченко.

Что будет с замом Супрун

В парламенте пока не знают, как будут решать судьбу чиновника. Но сейчас это топовая тема для обсуждения. "Мы как раз сейчас обсуждаем поступок Линчевского. И дело не только в нем, а в целом в позиции Министерства. У нас нет министра, который мог бы отвечать за все", - сказал нам нардеп от Блока Петра Порошенко и член комитета по здравоохранению Константин Ярынич.

"Я сам врач-онколог и мне это очень больно слышать от чиновника. Я представляю, как это воспринимают сами больные люди. Раньше я не мог понять, почему МОЗ не может протолкнуть закон об онкологии. Эту концепцию мы написали давно, и уже десятки раз были и у Линчевского, который отвечает за это направление, и у и.о. министра. Никто не против, но дело не двигается. После его слов стало понятно - никто ничего делать для лечения онкобольных и не собирался. Это позиция не одного Линчевского, это позиция министерства. У нас в год в бюджете выделяется только 6% от потребностей на препараты для онкобольных. На гемодиализ только 30%. А что делать остальным пациентам? Почему у нас потребности онкобольных финансируются на 25%, а других заболеваний на 90%? Теперь стало понятно - почему", - говорит Ярынич.

Чиновник подрабатывает хирургом

Сам Александр Линчевский - в прошлом хирург больницы №17 Киева. Также, судя по его декларации, практику врача он не оставил. Линчевский оперирует и в госпитале СБУ (в прошлом году получил там зарплату в 36,6 тыс. грн), а также оперирует в компании "Медикс-Рейн интернешенал групп", которой принадлежит известный израильский онкоцентр "Лиссод", расположенный под Киевом. По совместительству чиновник подрабатывает хирургом в больнице №17 Киева и преподает в Национальной медицинской академии им. П. Шупика.

Линчевский много раз проходил тренинги и курсы в зарубежных странах по торакальной хирургии, в том числе связанные и с онкологией. Был во Франции, Бельгии, Турции, Швейцарии, Австрии, Чехии, Италии.