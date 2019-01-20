Нашелся ген, способный ''отключать'' рак

В организме мужчин присутствует особый ген, который визуализируется в онкологических образованиях предстательной железы.

Он указывает на высокий риск распространения рака и быстрое разрастание опухоли и развитие метастаз, сообщает журнал Nature. К такому выводу пришли генетики из Ратгерского университета в США.

Теперь исследователи испытывают смешанную терапию, направленную против рака простаты, — она включает в себя двухэтапное лечение, которое подавляет активность гена NSD2 и лечение активными веществами уже обнаруженной опухоли.

Sciencepop.ru

Пока лабораторные исследования проводятся только на мышах, однако исследователи считают, что технология может быть адаптирована для лечения людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Стэнфорда разработали новый метод рентгенотерапии онкологических заболеваний, при котором сеанс облучения сокращается с нескольких минут до нескольких секунд.

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