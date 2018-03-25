"Нам до сих пор везет": Комаровский предупредил украинцев о серьезной опасности

Низкий уровень вакцинации и отсутствие коллективного иммунитета украинцев от таких болезней как дифтерия является проблемой национальной безопасности.

Такое заявление в интервью изданию "Новое Время" сделал известный детский врач, педиатр с 30-летним опытом Евгений Комаровский. Он отметил, что вспышка кори действительно напугала украинцев.

Впрочем, считает врач, пока люди лично не столкнутся с серьезными последствиями болезней, которые можно было предупредить, большинство будет игнорировать опасность.

"Люди начинают меняться только тогда, когда увидят реальные смерти. Без гробиков во дворах мы в вакцинацию не верим. Но я не хочу, чтобы людьми управлял страх. Я хочу, чтобы ими управляло знание", - сказал Комаровский.

Пока что, констатирует он, даже несмотря на вспышку кори в Украине проблемы с вакцинацией не прекратились, и по отдельным позициям не привиты до 40% населения.

Что касается взрослых, то процент привитых от дифтерии критически мал и в лучшем случае достигает 1%. Из-за этого, по словам доктора, существует высокая опасность массового распространения болезни.

"Нам до сих пор везет, что в Украине циркулируют дифтерийные палочки со слабым токсином. Но стоит сюда прилететь человеку из Йемена, Бангладеш или Венесуэлы, где существует реальная эпидемия дифтерии и распространяется высокотоксикогенная дифтерийная палочка, все может поменяться вмиг", - предупредил Комаровский.

Если подобная эпидемия возникнет в Украине, "все соседние цивилизованные страны будут поставлять нам сыворотку, чтобы обезопасить себя".

"Отсутствие коллективного иммунитета от таких болезней - проблема национальной безопасности. Но у нас в стране нет органа, который занимается национальной безопасностью. Тот, который есть, занят чем-то совсем другим", - резюмировал врач.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Комаровский развенчал мифы о "волшебных" средствах против кашля.