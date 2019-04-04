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/Новости здоровья

Найдут и через три месяца: Супрун назвала лучшее место для сдачи анализов Зеленским и Порошенко

3.4тЧитать материал на украинском

И. о. министра здравоохранения Украины на фоне споров кандидатов в президенты, где лучше пройти анализы на алкоголь и наркотики, намекнула, что точные результаты можно получить только на НСК "Олимпийский".

Как написала чиновница в Facebook, для основательного исследования необходимо специфическое оборудование, которое есть только в антидопинговом центре олимпийского комитета.

"Когда нужно достоверное подтверждение, употребляет человек наркотики или алкоголь, критически важным способ проверки анализов. Существует не так много методов, которые могут дать правдивую оценку результатов. И не так много лабораторий, в которых есть возможность эти методы использовать", – отметила Супрун.

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Анализы

Анализы

rim3.ru

Чиновница подчеркнула, что процесс исследования должен быть длительным, а привычные тест-полоски не являются достоверным показателем.

"В спортивных соревнованиях есть практика сбора образцов анализов под наблюдением экспертов. Такие мероприятия осуществляются во избежание фальсификации или замены анализов", – отметила Супрун.

Исследовать, по ее словам, нужно разные биологические материалы, которые хранят следы алкоголя и наркотиков. Так, быстрее всего эти вещества выходят из мочи и крови, а вот волосы и ногти могут рассказать о тайнах человека даже спустя несколько месяцев.

"Когда внимание всего общества приковано к анализов – надо очень хорошо понимать, о чем будут свидетельствовать их результаты. И о чем нет", – резюмировала Супрун.

Напомним, ранее в видеообращении кандидат в президенты Владимир Зеленский позвал действующего главу государства Петра Порошенко пройти медицинское обследование, чтобы доказать, что среди них нет "алкоголиков и наркоманов".

Порошенко в ответ предложил Зеленскому сдать анализы в медчасти НСК "Олимпийский", где шоумен назначил их встречу. Однако Зеленский на стадион приходить отказался. Спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков во время брифинга заявил, что будет ждать Порошенко 5 апреля в 8 утра в медицинском диагностическом центре Eurolab.

Зеленский и Порошенко

Зеленский и Порошенко

Replyua.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун дала советы для членов избирательных комиссий, наблюдателей и команды экзит-полов о том, "как здорово пережить выборы".

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Персоны
Ульяна СупрунВладимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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