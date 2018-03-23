Найдено средство, подавляющее рак: в чем суть

Международная команда исследователей обнаружила новый противораковый белок LHPP.

Он предотвращает неконтролируемую пролиферацию (размножение) злокачественных клеток в печени, передает "Лента.ру".

"Существуют гены-супрессоры опухолей, которые кодируют белки, способствующие профилактике превращения клеток в злокачественные. Однако зачастую внутри новообразований они становятся неэффективными, что ускоряет развитие рака и снижает шансы пациента на выживание", - сказано в материале.

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В исследовании ученые использовали мышиную модель гепатоцеллюлярной карциномы, сравнив активность четырех тысяч белков в здоровой и патологической ткани.

Продемонстрировано, что введение дополнительной ДНК, кодирующей супрессор, в опухоль у мышей останавливало рост злокачественной ткани и поддерживало правильное функционирование печени.

Механизм воздействия фермента объясняется тем, что он удаляет фосфатные группы, связанные с аминокислотой гистидином в белках. В его отсутствие начинается глобальное фосфорилирование, в результате чего некоторые соединения становятся онкогенными.

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