Ученые создали мощное лекарство от рака

Ученым удалось разработать препарат под названием JHU083, который блокирует метаболизм глутамина, необходимого раковой опухоли для роста.

Прорыв в лечение онкологии сделали специалисты Университета Джонса Хопкинса в США, передает MedicalXpress.

Соединение изменяет микроокружение злокачественных новообразований и делает их более уязвимыми для иммунной системы. Препарат накапливается в тканях опухоли. Как известно, глутамин стимулирует метаболические пути, которые вызывают стремительный рост новообразований.

Препарат JHU083 уже протестирован на мышиных моделях рака толстой кишки, лимфомы и меланомы. Оказалось, что соединение приводит к уменьшению роста опухолей, а также улучшению выживаемости. При этом у некоторых мышей наблюдалась длительная ремиссия. Причиной стала активация иммунитета. Когда животным повторно вводились опухолевые клетки, возникало отторжение, свидетельствующее о формировании мощной иммунной памяти.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали болезнь, которая со временем вызывает рак.

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