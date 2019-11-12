Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости здоровья

Ученые создали мощное лекарство от рака

860
Читать материал на украинском

Ученым удалось разработать препарат под названием JHU083, который блокирует метаболизм глутамина, необходимого раковой опухоли для роста.

Прорыв в лечение онкологии сделали специалисты Университета Джонса Хопкинса в США, передает MedicalXpress.

Соединение изменяет микроокружение злокачественных новообразований и делает их более уязвимыми для иммунной системы. Препарат накапливается в тканях опухоли. Как известно, глутамин стимулирует метаболические пути, которые вызывают стремительный рост новообразований.

Новости
Не только рак: названа страшная опасность курения

Препарат JHU083 уже протестирован на мышиных моделях рака толстой кишки, лимфомы и меланомы. Оказалось, что соединение приводит к уменьшению роста опухолей, а также улучшению выживаемости. При этом у некоторых мышей наблюдалась длительная ремиссия. Причиной стала активация иммунитета. Когда животным повторно вводились опухолевые клетки, возникало отторжение, свидетельствующее о формировании мощной иммунной памяти.

Ученые создали мощное лекарство от рака

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали болезнь, которая со временем вызывает рак.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости