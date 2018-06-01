Найдено лекарство от опаснейшего вида рака

В США завершается испытание противоопухолевой вакцины DCVax-L, которая поможет в борьбе с агрессивной глиобластомой.

В исследовании принял участие 331 пациент, передает MedicalXpress.

Людей распределили на две группы. В первой добровольцы проходили стандартную химиотерапию с применением персонализированной вакцины, во второй химиотерапия была совмещена с плацебо. При этом, согласно протоколу испытания, тех, кто получал вакцину, было вдвое больше, чем людей в контрольной группе.

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Кроме того, любой мог получить вакцину, если его болезнь прогрессировала после первоначального лечения. Таким образом, исследуемое лекарство, в конечном итоге, получили 90 процентов участников.

Обычно пациенты с глиобластомой живут, в среднем, менее 18 месяцев после постановки диагноза. В ходе исследования средняя выживаемость у добровольцев составила чуть более 23 месяцев. При этом 100 пациентов дожили до 40,5 месяца.

После операции, в ходе которой удаляют значительную часть опухоли, злокачественные ткани подвергают воздействию иммунными клетками — дендритными клетками. Они поглощают антигены глиобластомы, после чего их вводят обратно больному. Лимфоциты в организме пациента распознают антиген, находящийся на поверхности дендритных клеток, и атакуют оставшиеся клетки опухоли, имеющие тот же самый антиген.

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