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/Новости здоровья

Найдено эффективное лекарство от смертельно опасных болезней

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Группа ученых из Бразилии и США создала молекулу SAMβA, которая останавливает развитие сердечной недостаточности и улучшает способность органа качать кровь.

Препарат был испытан на крысах. С его помощью удалось остановить болезнь, а также улучшить состояние организма благодаря укреплению мышцы сердца, пишет "Лента.ру".

Отмечается, что новая молекула обладает селективным воздействием, то есть она предотвращает дисфункцию митохондрий, но безопасна для других важных процессов.

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Найдено эффективное лекарство от смертельно опасных болезней

SAMβA также снижает концентрацию пероксида водорода в клетках, присутствие которого связано с окислительным стрессом и повреждением клеточных компонентов, таких как белки, ДНК и липиды.

У крыс, у которых был вызван инфаркт миокарда, молекула останавливала развитие сердечной недостаточности и улучшала здоровье по сравнению с контрольной группой, в которой больные животные получали плацебо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что загрязнение воздуха может быть причиной вдвое большего числа смертей, чем считалось ранее. При этом люди умирают главным образом от сердечно-сосудистых заболеваний, спровоцированных хроническим воздействием аэрозолей.

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Место
США
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