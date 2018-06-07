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Найдена новая польза от кофе на работе

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Употребление кофе на работе повышает внимательность и способствует более сплоченным действиях коллектива.

К такому выводу пришли американские ученые из Университета штата Огайо и Калифорнийского университета. Результаты их исследования опубликованы в Journal of Psychopharmacology, пишет "Лайф".

В результате проведения нескольких экспериментов выяснилось, что выпитая чашка кофе до выполнения задачи улучшает работоспособность коллектива в 1,4 раза.

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Кроме этого, ученые отметили, что у участников эксперимента после употребления напитка появлялась внимательность. Этот факт подтвердили и сами добровольцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, последние исследования ученых из США и Великобритании показывают, что антиоксидантные свойства кофе могут снизить риск ранней смерти.

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