Найдена новая польза от кофе на работе

Употребление кофе на работе повышает внимательность и способствует более сплоченным действиях коллектива.

К такому выводу пришли американские ученые из Университета штата Огайо и Калифорнийского университета. Результаты их исследования опубликованы в Journal of Psychopharmacology, пишет "Лайф".

В результате проведения нескольких экспериментов выяснилось, что выпитая чашка кофе до выполнения задачи улучшает работоспособность коллектива в 1,4 раза.

Новости Названа безопасная доза кофе для человека

Кроме этого, ученые отметили, что у участников эксперимента после употребления напитка появлялась внимательность. Этот факт подтвердили и сами добровольцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, последние исследования ученых из США и Великобритании показывают, что антиоксидантные свойства кофе могут снизить риск ранней смерти.